Más allá del acuerdo unánime en torno a la candidatura de Sanlúcar a la Capitalidad Española de la Gastronomía, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado en la sesión ordinaria de este mes varias propuestas planteadas por los grupos de la oposición, entre las que figura la moción de IU relativa a la demanda de equiparación salarial de los trabajadores de los planes de empleo de la Junta de Andalucía con respecto a la plantilla municipal.

En su valoración de la sesión, la portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta propuesta, que salió adelante con el apoyo de Podemos y la abstención de los demás partidos.

El PSOE intentó sin éxito que IU admitiera una enmienda de sustitución en la línea de la aprobada este mismo mes por el Pleno de la Diputación para toda la provincia a propuesta de los socialistas. “No entendemos a IU, que no quiere solicitar una subvención a la Junta para evitar el desequilibrio financiero que va a suponer para los ayuntamientos. Álvarez no presentó la propuesta en Diputación para no afectar a los consistorios de su partido, pero aquí sí para perjudicar al Ayuntamiento de Sanlúcar”, ha criticado la portavoz socialista, Inmaculada Muñoz.

La Corporación también dio luz verde a una moción izquierdista “en defensa de la sanidad pública” que, entre otras cosas, plantea instar a la Junta a “recuperar el servicio en horario de tarde en los consultorios de La Algaida, Bonanza y La Dehesilla, donde se está recortando la plantilla de profesionales”. IU contó con el apoyo del PSOE y Podemos, en tanto que el PP, Ciudadanos (Cs) y Vox se abstuvieron.

Igualmente, el Pleno aprobó la propuesta del PP de poner en marcha “un plan de tráfico para mejorar la seguridad y la movilidad en Sanlúcar”. Los populares obtuvieron el respaldo de todos los grupos de la oposición. El Gobierno PSOE-Cs se abstuvo.

Por su parte, Vox logró sacar adelante una moción planteando la creación de un vivero de empresas en la ciudad. Solo consiguió el respaldo del PP, pero el resto de la Corporación optó por abstenerse.