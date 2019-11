El pleno aprueba la asignación a concejales por asistencia

El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, ha realizado una valoración de la última sesión plenaria ordinaria. “Es la primera vez que existe un reglamento orgánico en este Ayuntamiento para regular funciones, un reglamento funcional y estrictamente necesario”. Un punto en el que también se debatieron las alegaciones de Ciudadanos, y que fue aprobado de forma unánime. Un punto del orden del día que llevaba otro para aprobar la asignación a concejales por asistencia a órganos colegiados, que fue aprobado por los votos del Gobierno socialista y la abstención de la oposición. “Hemos sido tremendamente generosos al aprobar estas asignaciones a los concejales de la oposición, a los que tienen derecho los concejales de la oposición y dos concejales del equipo de gobierno que no cobran del Ayuntamiento y pueden tener derecho a este tipo de asignaciones”, explicó Gambín.

Además, ha resaltado la generosidad del gobierno municipal que al tener mayoría absoluta lo podrían hacer o no hacer. “Queríamos dignificar la función de los concejales de la oposición con unas retribuciones justas”. Por ello, ha señalado que se ha aprobado una asignación por asistencia a pleno mensual de 300 euros “para los concejales de la oposición, antes se cobraba 30 euros”. Además, se ha aprobado una asignación por la asistencia a comisiones informativas de 100 euros por concejal, “antes se cobraba 18 euros”, se ha aprobado una asignación a los portavoces de la Junta de Gobierno de 200 euros, antes no se cobraba y se aprobado una asignación por asistencia a Junta de Gobierno de 200 euros, que antes no se cobraba. “Esto quiere decir que un concejal de la oposición antes cobraba entre comisiones, y asistencia a pleno unos 50-60 euros, y ahora va a tener un máximo de 700-800 euros y un mínimo de 400-500 euros, por lo tanto, hablo de generosidad”, dijo Gambín.