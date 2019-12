La Junta espera "agilizar" los plazos para el tranvía de la Bahía

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, espera tener "en seis meses" el resultado del estudio que ha encargado su departamento para analizar la "mejora de capacidad" de la A-384, que une Arcos y Antequera, así como va a "intentar agilizar al máximo la puesta en servicio" del tranvía de la Bahía de Cádiz, prevista para el primer semestre de 2020.

En una entrevista concedida a Europa Press, la consejera se ha referido al desdoble de la A-384, entre Arcos y Antequera, uno de esos "proyectos históricos que el Gobierno anterior" del PSOE-A "fue incapaz de impulsar" y de "ni siquiera encargar un estudio".

Frente a ello, y tras defender la "necesidad" de "comunicar y vertebrar las provincias de Cádiz y Málaga", la consejera ha apuntado que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos ha empezado en relación a dicho proyecto de desdoble "contemplando una partida para encargar un estudio de viabilidad, de mejora de capacidad de esta vía por la importancia que tiene".

Ha indicado que espera "en seis meses tener el resultado" de ese estudio, "las diferentes opciones y alternativas", y ha apuntado que prefiere "esperar a tener ese estudio previo para tomar decisiones", siendo en todo caso "consciente de la necesidad de seguir vertebrando Andalucía y conectar ambas provincias" citadas, según ha insistido.

Además, Carazo también ha aludido a "la necesidad que va a tener el proyecto de Puerto Seco de Antequera, por donde discurre esta vía", y cuyas obras la Junta espera que comiencen "en agosto", y que la construcción de su primera fase esté "completada en 2022".

Así las cosas, la consejera de Fomento ha razonado que "hay tiempo para estudiar y encontrar el mejor proyecto" en torno a la A-384, y "al mismo tiempo para que el mismo forme parte del Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad (Pitma) 2021-27".

TRANVÍA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

Por otra parte, en relación al tranvía de la Bahía de Cádiz, Carazo ha garantizado que la Consejería va a "intentar agilizar al máximo la puesta en servicio", en principio planteada para el "primer semestre de 2020", y va a tratar de "adelantarla lo antes posible".

No obstante, ha dicho que no se atreve a "cerrar una fecha exacta" para su puesta en funcionamiento "porque necesitamos seguir contando con la colaboración de los demás", y "esto no sólo depende del empuje de la Junta, que en muy pocos meses hemos demostrado esa voluntad y la coordinación con el resto" de administraciones implicadas, porque en ese tiempo "ha avanzado de manera muy considerable tanto la obra como el periodo de pruebas, con más de 10.000 kilómetros, y la formación de los propios maquinistas".

Según ha apuntado Carazo, "ahora es tiempo de mantener la lealtad institucional, tanto como con Renfe, que va a ser la que explote esta infraestructura y con la que tenemos pendiente firmar el convenio, que está en manos de los servicios jurídicos, como con Adif, con el que seguimos trabajando y coordinando la puesta en servicio de esta infraestructura", así como "con la Agencia de Seguridad del Ministerio de Fomento, que sigue revisando y adelantado la puesta en servicio de esta infraestructura, y con los ayuntamientos afectados".

Tras destacar que al frente de esta infraestructura se ha situado un "project manager, un ingeniero responsable desde el primer minuto del conjunto" de la misma, la titular de Fomento se ha mostrado confiada en que, "con lealtad y coordinación entre todas las partes implicadas en este proyecto, seremos capaces de mostrar el orgullo de ser capaces de poner en marcha esta infraestructura".

Al respecto, ha recordado que dicho tranvía "tenía que haberse puesto en servicio, después de dos prórrogas, en marzo de 2019, por lo que nuestro objetivo es que se ponga en servicio cuanto antes y adelantar ese tiempo marcado del primer semestre de 2020", según ha reiterado para concluir.