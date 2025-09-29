La planta de tratamiento de residuos de Miramundo producirá biometano

La planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Miramundo producirá biometano. La previsión es que las nuevas instalaciones entren en servicio en 2027 para inyectar a la red de gas natural en torno a 80 gigavatios hora (GWh) en un año, el equivalente al consumo energético anual de unos 16.000 hogares. Para desarollar este proyecto, el consorcio público privado Bioreciclaje de Cádiz ha llegado a un acuerdo con Enagás Renovable y Waga Energy, especialista en la producción de biometano a partir de gas de vertedero.

La planta de Miramundo-Los Hardales desarrolla el servicio público de tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos de 34 municipios gaditanos de las comarcas Bahía de Cádiz, la Janda, Sierra de Cádiz y Costa Noroeste. Del consorcio que lo gestiona forman parte Valoriza Servicios Medioambientales, GS Inima y el Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz.

El acuerdo establece que Waga Energy se encargue de construir una unidad de depuración con el uso de su tecnología patentada WAGABOX® para valorizar el biogás producido por los residuos depositados en el vertedero en forma de biometano y de prestar el servicio de depuración hasta mayo de 2038. El producto será entregado a Bioreciclaje de Cádiz y Enagás Renovable, que bajo la figura de un consorcio inyectarán el biometano en la red y lo comercializarán.

La previsión es que esta planta de producción entre en servicio en 2027. Según los números que se manejan, podrá producir un caudal de hasta 2.400 m3/h de biogás e inyectará aproximadamente 80 gigavatios hora (GWh) de biometano al año a la red de transporte de gas natural, lo que equivale al consumo energético anual de aproximadamente 16.000 hogares. Evitará, además, la emisión de 21.000 toneladas de CO2 al año al sustituir gas natural fósil por gas renovable. La junta del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz aprobó el pasado julio la puesta en marcha del proyecto.

Empresas implicadas

Varias empresas están vinculadas a esta iniciativa. El director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza, Jose Antonio García Galdón, habla de su compromiso por la sostenibiidad y la apuesta por la economía circular "que promueve la conversión de residuos en recursos". El director de GS Inima, Francisco de Los Santos, habla de "un proyecto que redefine la gestión de residuos" "Creemos que esta colaboración público-privada es la clave para transformar los residuos en un recurso valioso, impulsando la producción de energía limpia y generando beneficios tangibles para el medio ambiente y nuestra comunidad", apunta. También se refiere al compromiso por un futuro sostenible, la innovación y la gestió neficiente el consejero delegado de Enagás Renovable, Antón Martínez. Baptiste Usquin, director general de Waga Energy España, menciona la colaboración con empresas "líderes" del sector del medio ambiente. "Nuestra unidad WAGABOX® permitirá transformar el biogás naturalmente emitido por los residuos en el depósito controlado en una fuente de energía local, renovable y circular. Al producir biometano, pilar de la transición energética, actuamos concretamente contra el cambio climático y contribuimos a reforzar la independencia energética de Andalucía", concluye.