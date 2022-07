Ahogamientos en Cádiz: El enemigo silencioso de playas y piscinas

Las altas temperaturas que la provincia de Cádiz está soportando este mes de julio, tras un junio “muy cálido”, con 23,4 grados de media, según la Aemet, se intentan paliar, como una de las primeras opciones, con un baño. Ya sea en el mar, un río o en piscinas públicas o privadas, el chapuzón es siempre bienvenido cuando el sol aprieta.

Es una actividad cotidiana de la época estival, pero no hay que perder de vista que no está exenta de riesgos, especialmente en espacios en los que no se cuenta con un servicio de vigilancia y salvamento. Hay que recordar que el 86% de los ahogamientos que se produjeron en España el pasado año fueron en espacios en los que no existía ese servicio.

Este lunes, 25 de julio, se celebra el ‘Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos’, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de concienciar a la población acerca de este problema prevenible que ha sido la causa de más de 2,5 millones de muertes durante la última década.

236.000 personas se ahogan cada año en el mundo

En un asunto serio teniendo en cuenta que se estima que unas 236.000 personas se ahogan cada año en el mundo, siendo una de las diez principales causas de muerte en niños con edades comprendidas entre los 5 y 14 años de edad. Es considerado por tanto un grave problema de salud pública a nivel mundial.

En España, 260 personas perdieron la vida en los espacios acuáticos durante 2021. Es la menor cifra en los últimos siete años, cuando, por primera vez, los fallecimientos en el medio acuático bajaron de la barrera de las 300 muertes. El dato de 2021 supone la pérdida de 78 vidas menos que en 2020, que con 338 muertes ya había sido el dato más bajo de la serie histórica hasta entonces, con lo que la disminución superó el 23 por ciento en relación con el año anterior.

Así lo constata el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), la estadística que recoge a diario los fallecimientos no intencionales en los espacios acuáticos de nuestro país y que elabora desde 2015 la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. No obstante, son datos que podrían estar condicionados por los atípicos veranos que se han vivido en los dos últimos años por los efectos de la pandemia de Covid-19.

De los 140 ahogamientos de este 2022, 57 se han producido en junio

Según la última actualización del Informe, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 140 personas han perdido la vida en España por ahogamiento en espacios acuáticos. Son datos que preocupan, ya que ya son más de la mitad de los que se produjeron a lo largo del pasado año 2021. Además, aún queda por delante la mayor parte del verano, que es cuando se concentra el mayor número de decesos por esta causa.

El ejemplo claro es que de las 140 muertes por ahogamiento en lo que va de año, 57 han tenido lugar en el mes de junio. Es decir, el 40% de los fallecimiento se produjo en los primeros compases de la temporada estival. De ellas 11 han sido en Andalucía, segunda comunidad, por detrás de Baleares, en número de personas fallecidas por ahogamiento en el mes de junio.

La comunidad autónoma de Andalucía también ocupa el segundo lugar tomando como referencia el total de víctimas en el primer semestre del año, con 23 muertes, adelantada en este caso por la comunidad valenciana donde se produjeron 24.

Al menos cuatro víctimas en la provincia de Cádiz en poco más de un mes

Aunque los datos que se publican en el Informe Nacional de Ahogamientos no están provincializados, Cádiz no ha estado ajena de tristes episodios como el de un bebé de 18 meses que fallecía a principios de abril tras caer a una piscina en la localidad de Vejer. Un incidente que conmocionó a toda la población, que decretó un día de luto. A principios del mes de junio, un turista alemán de 33 años también perdía la vida en aguas de la playa de El Palmar, y semanas después un buceador de 55 años fue hallado muerto en el puerto de Tarifa.

La última víctima mortal de Cádiz ha sido una joven de 15 años

El pasado diez de julio, un hombre de 82 años fallecía en la playa del Camarón de Chipiona. El suceso se produjo sobre las 21 horas, cuando se dio la voz de alarma de que un bañista se estaba ahogando en el tramo de esta playa, que se encuentra enfrente del chiringuito de La Canaleta. El hombre fue llevado hasta la orilla, donde fue atendido por los socorristas y efectivos de Protección Civil, que trataron de reanimarle sin éxito. La última víctima que hasta el momento ha trascendido ha sido una joven de tan solo 15 años, que fallecía el pasado domingo 17 de julio en el Hospital de la Línea. La joven fue rescatada inconsciente de la piscina de su vivienda en la zona de La Alcaidesa de San Roque con síntomas de ahogamiento y fue trasladad a la UCI del Hospital, desafortunadamente, fallecía poco después. Estos dos últimos decesos no se han incluido aún en la estadística que contabiliza víctimas solo hasta el 30 de junio.

La playa, la que más víctimas se cobra

Del total de casos, sigue siendo la playa la que más víctimas se ha cobrado. Un total de 55 (32 en el mes de junio). En río han fallecido ahogadas 24 personas y en piscinas 19. Además, hay otras 42 víctimas de otros espacios entre los que se encuentran los pantanos, lagos, pozos o las víctimas de riadas e inundaciones.

Los accidentes mortales se concentraron el año pasado en un 40 por ciento de los casos entre las 10.00 y las 12.00 horas, un dato que varió sustancialmente con respecto a 2020, cuando en ese tramo horario se produjeron el 13,9 por ciento de los óbitos. En este 2022, el tramo más fatídico está siendo entre las 16:00h y las 18:00 horas, con 26 decesos.

Respecto a la edad, las personas de 45 y más años siguen siendo quienes más pierden la vida en el medio acuático español. La franja de edad con mayor número de víctimas en este 2022 es la de 55 a 64 años (22 muertes), seguida de la de 35 a 44 años (20 fallecidos). En este año ya han perdido la vida 19 menores de edad. Donde se aprecia una enorme diferencia es en el sexo de las víctimas: 112 hombres frente a 25 mujeres.

Los mayores de 45, quienes más pierden la vida en el medio acuático

Sobre este asunto, la Sociedad Española de Pediatría ha publicado un artículo en su revista ‘Anales de Pediatría’, en que se ahonda en estos datos. “El ahogamiento supone la segunda causa de muerte accidental en menores de 19 años en Europa”, se explica. Los ahogamientos en menores de 5 años se producen sobre todo en piscinas particulares o de comunidades privadas y, en el caso de niños mayores, suelen estar ligados a actividades acuáticas de tipo lúdico en lagos, mar, ríos y canales, y, en ocasiones, asociadas al consumo de alcohol.

Los ahogamientos suponen el 13% de las principales causas de mortalidad infantil por lesiones (0-14 años) y ocupa el decimotercer puesto de Europa. Son además la segunda causa de mortalidad accidental después de los siniestros de tráfico