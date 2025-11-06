El Parque Natural de Grazalema conmemora este fin de semana su 40 aniversario

El próximo sábado 8 se inician las Jornadas para conmemorar el 40 aniversario de la declaración del Parque Natural Sierra de Grazalema, que fue el primer parque natural de Andalucía. La cita está organizada por Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz, y se desarrollarán los días 8, 9 y 15 de noviembre. El primer encuentro se celebrará en el salón de actos municipal de Zahara de la Sierra, e incluye ponencias sobre la historia del parque natural y sobre sus valores naturales y paisajísticos, debates con las personas que lo hicieron posible y con quienes lo vivieron y desarrollaron.

Los días 9 y 15 se han organizado dos rutas interpretativas por antiguos caminos de la Sierra de Cádiz -actualmente, cerrados al público- para conocer la evolución histórica de la vegetación y, en particular, del bosque de pinsapos, y de enclaves y elementos históricos, etnológicos y culturales. En estas rutas participarán vecinos que vivieron en los montes que hoy se nos antojan vírgenes, pero que arrastran una larga historia de actividades humanas que han dejado un importante legado etnológico.

Las plazas para ambos recorridos ya están completas y, en general, la propuesta ha tenido una muy buena acogida, superándose las 100 personas inscritas.

Estas Jornadas tienen como objetivo la divulgación de los orígenes, desarrollo y futuro de este Parque Natural, que se declaró como tal el 12 de febrero de 1985, con la publicación en el BOJA del Decreto 316/1984 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Fue el primer Parque Natural de Andalucía, una región que sólo contaba con el Parque Nacional de Doñana y el Sitio Natural de Interés Nacional del Torcal de Antequera.

ENCUENTRO CON PARTICIPACIÓN SOCIAL

"Hemos organizado un foro para debatir sobre lo que ha supuesto el parque natural para los pueblos de la zona, para sus habitantes y para los miles de personas que lo visitan, y sobre su aportación a la conservación de sus bosques, sus paisajes y su rica biodiversidad", apuntan desde Ecologistas en Acción, recordando que la actividad cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. La plataforma señala, también, que "propuso en la Junta Rectora del Parque Natural la organización conjunta de los actos conmemorativos de este aniversario, pero la Consejería de Sostenibilidad ha organizado por su cuenta unos actos de claro carácter político sin participación de los sectores sociales del parque, ni de las personas que hicieron posible su declaración y puesta en marcha".

"Esperamos que estas jornadas sirvan para analizar y valorar estos 40 años de Parque Natural, y para relanzar este espacio protegido -añaden-. Un espacio que ha marcado profundamente a la Sierra de Cádiz y a sus municipios desde los puntos de vista ecológicos, económicos y sociales, y que debe recuperar su carácter innovador y de ejemplaridad en el respeto a las normas de protección ambiental y de participación social en su gestión".