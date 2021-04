“Estamos orgullosos de haber contribuido a que se haga justicia con Juan Cadenas”

Daniel Pérez, como alcalde de Puerto Serrano, ha vivido de primera mano el proceso judicial de Juan Cadenas. Primero lo hizo brindándole apoyo desde la oposición y luego, tras asumir el bastón de mando de la corporación, como primera autoridad. Esta semana también ha dado su opinión sobre la última sentencia.

–Una vez que la batalla judicial de Juan Cadenas ha llegado a su fin, como alcalde de Puerto Serrano ¿qué valoración hace?

–No puedo ocultar que tanto yo como el resto de los concejales del equipo de gobierno estamos muy orgullosos de haber contribuido a que se haga justicia en el caso de Juan Cadenas. Para nosotros era una cuestión que superaba lo político, lo burocrático, lo económico y lo legal: se trataba de una cuestión moral. Entendemos que el Ayuntamiento de Puerto Serrano, con el alcalde anterior, Miguel Ángel Carrero, ha tratado a Juan de una forma inhumana, bárbara, imposible de justificar. Hablamos de un policía local que, por cumplir con su deber de proteger a nuestros vecinos, se jugó la vida. Y no la perdió por poco. Lo mínimo que se merecía es que la administración para la que trabajaba le diera la cara, lo arropara y le devolviera, al menos, un poco de calor, de afecto y de comprensión, después de tanto sacrificio. No sé qué clase de mensaje le estaríamos lanzando a nuestros policías, a nuestros funcionarios, si cuando una tragedia de este tipo se ceba con un compañero que hace su trabajo, lo dejamos en la cuneta y le negamos el pan y la sal. Les estaríamos diciendo: “No lo hagas, no merece la pena”. Queríamos demostrar que las administraciones, las instituciones, no son objetos inanes e insensibles, no son un ente abstracto. Muchas veces son un reflejo, con todas las limitaciones del mundo, de la gente que las gobierna. En este caso, al Ayuntamiento de Puerto Serrano no le sobra el dinero, pero la vergüenza sí. Vergüenza tenemos. La forma en la que hemos abordado el caso de Juan y en la que lo hemos resuelto es de las que nos hace levantar la cabeza y sentirnos orgullosos de estar donde estamos.

–¿Cómo se ha vivido el proceso judicial desde el Consistorio?

–Siempre hemos tenido claro que el caso de Juan era un laberinto muy difícil de resolver. Había varias causas judiciales abiertas. Juan se vio obligado a pleitear contra una administración que lo había dejado en la estacada con una mano delante y otra detrás. Fue un atentado contra su dignidad personal y, por supuesto, contra su condición de trabajador. El mismo Miguel Ángel Carrero que participó en las concentraciones de repulsa cuando Juan perdió el ojo, después evitaba reunirse con él o cogerle el teléfono, según ha explicado muchas veces el agente. No nos parecía tolerable. Puedes tener mil limitaciones legales, administrativas e incluso presupuestarias. Pero la cara hay que darla. Y la mano hay que tenderla. Porque estás representando a un Ayuntamiento y a un pueblo. Y al tratar así a un vecino, funcionario público, que además se ha jugado la vida cumpliendo con su deber, no estás siendo digno del cargo para el que te han votado. Cuando estábamos en la oposición, le mostramos a Juan nuestro respeto y solicitamos para él, en pleno, una medalla. Cuando el pueblo nos eligió para gobernar, había que estar a la altura.

–El ex policía local ha dicho que no quería causar un grave perjuicio a las arcas municipales. ¿Qué opina de esto?

–La actitud de Juan ha sido ejemplar. En la negociación, los dos estábamos llenos de contradicciones muy razonables. Yo quería que se hiciera justicia con Juan, pero a la vez sabía que si Juan sacaba adelante todos sus pleitos contra el Ayuntamiento, podríamos tener un problema de tesorería muy grave. Es decir, la propia nómina de sus compañeros estaba en juego. Juan quería lo que le corresponde, pero siempre dejó claro que nunca pondría en riesgo la solvencia del Ayuntamiento para pagar las nóminas. Ha tenido un comportamiento ejemplar. Gracias a su buena voluntad y a nuestra flexibilidad, hemos logrado la cuadratura del círculo: que Juan pueda empezar una nueva vida dignamente y que las cuentas municipales no corran peligro. Ha sido un trabajo de muchas horas y de mucha gente. Pero nunca hubiera sido posible sin su predisposición.

–Su Ayuntamiento ha acometido obras de mejoras en la jefatura de la Policía Local. ¿En qué han consistido esos reformas?

–Cuando llegamos el panorama de la Policía Local era desolador. Los agentes estaban desmoralizados, la jefatura necesitaba mejoras inmediatas, el equipamiento era deficitario y los vehículos no ofrecían ninguna garantía para su propia seguridad. Una furgoneta que daba pena, un coche renqueante y dos motos que estaban siempre en el taller. En el poco tiempo que llevamos, la Policía Local tiene coches patrulla nuevos, motos, hemos reforzado la uniformidad y el equipamiento y hemos reformado la Jefatura con todas y cada una de las medidas que los propios agentes nos han pedido, incluyendo un garaje y un acceso seguro. Nos quedan cosas por terminar, pero ellos saben que están en marcha. Lo increíble es que después de lo sucedido con Juan, la Policía Local de Puerto Serrano se encontrara en esa situación de vergonzosa precariedad.

–Por último, ¿la encarcelación de Los Cachimba ha traído más tranquilidad a su población? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la seguridad ciudadana en Puerto Serrano?

–Puerto Serrano necesita más policías, cubrir más horas de servicio. Nos estamos desviviendo por eso. Mientras menos delincuentes haya en la calle, mejor, pero no podemos contar con ese plus. Por desgracia, desde que soy alcalde también he visto a algunos indeseables volver al pueblo y ocasionarnos problemas. Nuestra respuesta como Ayuntamiento debe reflejarse en medios. El año pasado invertimos en Seguridad 495.067 euros. Casi el doble que el último año del anterior equipo de Gobierno, el mismo que dejó a Juan en la estacada. Tenemos mucha tarea por delante, pero hemos avanzado.