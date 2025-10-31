El orgullo de Javier Tebas con el Cádiz CF por su salida a la Bolsa de Wall Street: "Un paso histórico"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, felicitó al Cádiz CF por su inminente salida a Bolsa a través de su filial tecnologica 'Nomadar'. Tebas expresó en un tuit su orgullo por este importante paso del conjunto amarillo en busca de financiación. Y lo calificó de "apuesta valiente por la tecnología, la sostenibilidad y la proyección internacional de nuestros clubes".

El Cádiz CF saldrá este viernes 31 de octubre a bolsa con la filial Nomadar. Esta empresa estadounidense, subsidiaria del Cádiz CF, cotizará en el Nasdaq con el objetivo de conseguir 285 millones de euros para el objetivo de Sportech City. El proyecto incluye, en una parcela de casi 291.500 metros cuadrados en El Puerto de Santa María, un centro de eventos para 40.000 personas y una ciudad deportiva. La idea Rafael Contreras, presidente ejecutivo de Nomadar, y de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, con Sportech City es crear un recinto capaz de acoger diferentes tipos de eventos, atraer ocio y albergar una academia.

Vizcaíno: "Este hito debe considerarse una victoria más, la de un club humilde, de la gente de la calle"

El presidente del Cádiz CF envió una carta vía email a los socios del conjunto cadista en la tarde del 30 de octubre en tono emotivo para anunciar la salida a bolsa de Nomadar. "Es un placer compartir con vosotros una noticia que marcará un antes y un después, no solo en la historia del Cádiz Club de Fútbol, sino en la del fútbol profesional español", inicia en la misiva.

Vizcaíno apeló a la emoción en su escrito: "Para los cadistas de a pie —los que sentimos, sufrimos y vivimos cada partido— este hito debe considerarse una victoria más, la de un club humilde, de la gente de la calle, que consigue posicionarse en lo más alto del mundo empresarial con paso firme y orgulloso".

El máximo mandatario cadista habla de modernizar y "generar nuevos recursos" para hacer un Cádiz CF más grande. Según expone en su carta, esa búsqueda de beneficio busca "lo que más nos importa", que es conseguir una "plantilla competitiva, de la que todos estemos orgullosos, y que nos permita alcanzar los objetivos deportivos cada temporada". El presidente cadista explica que la salida a Bolsa se hace buscando un crecimiento que permita al club sobrevivir al margen de los resultados. "Porque el Cádiz no solo compite en el campo: también quiere ganar fuera de él", sostiene. Vizcaíno espera contagiar ilusión al cadismo en este proyecto para ganar financiación y se despide deseando la victoria en el próximo encuentro que los amarillos tienen en Andorra.

¿Cuántos equipos españoles y europeos cotizan en Bolsa?

El Cádiz CF es el primer equipo español que cotiza en Wall Street. Y es el segundo en cotizar en bolsa del fútbol español, el primero fue el Intercity de 1ºRFEF que empezó a cotizar en la Bolsa de Madrid.

En Europa, algunos de los equipos más potentes cotizan en bolsa. Estos son los que ya están en el mercado de valores: