Las orcas se trasladan al sur por la costa en Cádiz: ahora se concentran entre Barbate y Tarifa

En apenas un mes, el grupo de seis orcas que el Ministerio de Transición Ecológica ha marcado de manera satelital para conocer su situación en todo momento se ha desplazado más al sur siguiendo la línea de la costa gaditana. Si el 20 de junio la mayor probabilidad de interacciones se podían producir a unos 100-200 metros de profundidad frente a Conil, Chiclana y San Fernando, el 14 de julio esas probabilidades se trasladaban al trozo de costa entre Barbate y Tarifa y a menor profundidad: a unos 25-50 metros de la costa ya se podrían llegar a producir encuentros entre orcas y veleros.

No obstante, el hecho de que el MITECO sitúe en la costa atlántica a este grupo de orcas no implica que no se estén dando econtronazos entre estos mamíferos y embarcaciones que cruzan especialmente las aguas del Estrecho.

En la vertiente mediterránea de la provincia, las orcas han llegado hasta Sotogrande incluso. En los últimos días, hasta tres embarcaciones han sufrido daños en su timón sin que por el momento se sepa si se trata de la misma familia que amenaza a los veleros frente a la costa de Barbate.

La conducta de estas orcas en la costa de Sotogrande es la habitual: los cetáceos se acercan a los veleros y muerden el timón hasta romper los guardines -cada uno de los dos cabos o cadenas que van sujetos a la caña del timón y por medio de los cuales se maneja- o la propia guía del barco.

Las orcas también han llegado hasta las costas de Estepona, atacando un velero participante en la Copa del Rey de Vela, que se celebrará en Mallorca. Los animales se encontraron en la mañana de este viernes con un velero a tres millas al sureste de Estepona cuando se encontraba de camino a Palma de Mallorca, siendo transportado para su participación en la competición. Las orcas, igualmente, rompieron uno de los dos timones de la embarcación.

La explicación científica a los comportamientos de las orcas en el Estrecho

Durante la primavera y el verano, estos cetáceos se alimentan de atún rojo en el Estrecho de Gibraltar. En otoño, continúan su ruta hacia la costa de Portugal y Galicia, adentrándose en aguas profundas. En invierno, regresan y permanecen en aguas del norte peninsular hasta la primavera, cuando repiten el ciclo.

Alfredo López, doctor en biología y miembro del Grupo de Trabajo Orca Atlántica, afirmó en conversaciones con Associated Press que los incidentes eran excepcionales pero sorprendentemente raros. "En ninguno de los casos que hemos analizado hemos observado comportamientos que puedan considerarse agresivos", dijo López, señalando que los cetáceos parecían estar "tranquilos, muy diferentes a cuando están cazando".

López mencionó dos hipótesis que podrían explicar este extraño comportamiento de los mamíferos. En este sentido, el biólogo señaló que su grupo de trabajo identificó 15 ejemplares involucrados en los incidentes registrados: 13 son orcas jóvenes y dos son orcas adultas. Por lo tanto, una de las explicaciones podría ser simplemente que los ejemplares jóvenes están jugando, ya que estos animales son "increíblemente curiosos y juguetones".

Otra explicación podría ser que uno o ambos de los ejemplares adultos hayan experimentado un trauma en una interacción previa con algún barco. Esto habría provocado una reacción agresiva que los ejemplares más jóvenes habrían aprendido por imitación. En este sentido, un estudio publicado en junio de 2022 sugería que el origen de este comportamiento podría estar relacionado con una orca llamada White Gladis, que podría haber sufrido una experiencia traumática, como una colisión con un barco o quedar atrapada en una red de pesca ilegal.