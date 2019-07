El pacto de gobierno PSOE-Ciudadanos (Cs) ha provocado las críticas de las formaciones políticas de la oposición.

Para IU, el acuerdo entre ambos partidos pone de manifiesto que “votar a Cs y al PSOE ha valido para lo mismo, como dijimos durante la campaña electoral”. En palabras de su portavoz, Carmen Álvarez, “tendremos el mismo Gobierno PSOE-Cs culpable de la privatización del agua pública en manos de Aqualia, la privatización de la piscina municipal y el tanatorio, los recortes en servicios sociales, etcétera, etcétera”. A juicio de la concejala izquierdista, “Nos esperan políticas de derechas. Los mismos que pactan con Vox pactan con el PSOE”.

“En IU nos espera muchísimo trabajo en estos cuatro años. Ahí estaremos cumpliendo con nuestra labor de fiscalización, a la vez que haremos propuestas constructivas para Sanlúcar”, ha asegurado Álvarez.

Por su parte, la portavoz del PP, Carmen Pérez, ha señalado que “no todo vale con tal de gobernar”. “Sigo pensando en la necesidad de terminar con este gobierno socialista, que tiene sumida a Sanlúcar en un estado de abandono y miseria. Desde esta perspectiva, la cuestión no debe ser si se puede colaborar o no con el PSOE. La voluntad de construir está por encima de dejar las cosas como están. Por ello, este pacto no me alegra porque en el mismo se esconde tras un maquillaje fino el mismo objetivo que ha llevado estos doce años de gobierno socialista: dejar las cosas como están mirando por sus intereses partidistas sobre los intereses de los sanluqueños”.

“Agradezco a Cs su cambio de discurso, sumándose al gobierno que tanto criticaba hasta hace pocos días y siendo la llave para que durante cuatro años más Sanlúcar siga inmersa en este lamentable viaje que nos lleva a la deriva”, ha señalado.

Podemos, que tiene como concejal a David Rodríguez Alhambra, ha calificado el acuerdo PSOE-CS de “pacto de despacho y continuismo”, argumentando que “no tienen nada que ofrecer”.

Vox, la otra fuerza política que cuenta con un edil en la Corporación local, acusa a Cs de “vender a sus votantes pactando con el PSOE como en legislaturas anteriores y contradiciéndose de lo que iban diciendo en campaña”. Para José Manuel Martínez Ayala, “otra legislatura más será un circo con la presencia subliminal de Juan Marín, que manejará los votos de Cs según convenga”.

El PSOE y el partido naranja firmaron el pacto el pasado viernes. A esta hora, se desconoce aún el reparto concreto de delegaciones entre sus concejales.