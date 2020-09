Los operadores jurídicos ya no tienen que pedir cita previa para acceder a los juzgados

La Comisión de Justicia del Senado aprobó la tarde del pasado lunes una enmienda transaccional a través de la cual se suprime la obligación de los operadores jurídicos de solicitar una cita previa para acceder a los juzgados, un requisito éste que ha traído de cabeza a los profesionales de la Justicia a la hora de intentar desempeñar su trabajo en unas condiciones mínimamente aceptables tras los peores picos de la crisis del coronavirus.

El texto definitivo, acordado entre todos los grupos parlamentarios, cancela así este requisito en alusión a los profesionales del Derecho, por lo que la ley limitará el acceso únicamente al público, mientras que abogados, procuradores y graduados sociales no se verán afectados por estas restricciones.

Tal y como recoge la página web del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, los portavoces de todos los grupos parlamentarios destacaron la importancia de que abogados, procuradores y graduados sociales no tengan trabas en su acceso a los tribunales.

Después de su aprobación definitiva en la comisión de Justicia, el proyecto de ley se votará este martes en la sesión plenaria del Senado. Después viajará de regreso al Congreso, donde el proyecto ley deberá ser refrendado por la Cámara Baja, antes de convertirse en ley.

Desde el Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, presidido por José Blas Fernández, celebran la adopción de esta medida, "una demanda reiterada de los graduados sociales" desde que se iniciaran las fases de desescalada por la pandemia del coronavirus.

El presidente del Colegio Oficial de Procuradores de Cádiz, Óscar Alonso, también aplaude la supresión de las citas previas para los operadores jurídicos, si bien, matiza, "esta noticia es falsa a medias", y se explica. "Es cierto que en la primera etapa de reactivación de la Justicia tras las semanas de cuarentena teníamos muy restringido el acceso a las sedes judiciales. Estaba prácticamente prohibido. Pero, poco a poco, todo se fue normalizando y, aunque aún hoy sigue habiendo juzgados muy herméticos, en otros ya no hay problemas para entrar. Los operadores jurídicos accedemos a ellos con cierta facilidad".

Ahora bien, según Alonso, el problema que arrastra la Administración de Justicia no se soluciona permitiendo la entrada a los edificios judiciales. "¿Por qué? Porque de nada te vale entrar si después no hay nadie que te atienda", sentencia. "Muchos funcionarios están teletrabajando y otros tantos están en la oficina, parapetados detrás de un cristal, y no quieren que nadie les moleste. Parece que se les ha olvidado que están ahí para prestar un servicio público", critica el responsable de los procuradores gaditanos, que añade, no obstante, que "hay funcionarios que sí quieren trabajar pero que no tienen capacidad para asumir el gran atasco de asuntos existente sin refuerzos de personal".

El presidente del Colegio de Procuradores de Cádiz considera que los profesionales del Derecho están ante la misma problemática de siempre: la desorganización de una estructura judicial en la que los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial, los Letrados de la Administración de Justicia del Gobierno y los funcionarios de la Junta de Andalucía. Tres organizaciones "y aquí nadie es jefe de nadie", apostilla Alonso, que, a modo de guinda del pastel, denuncia que "la Administración de Justicia aún no está funcionando al 100%".

De otra parte, el Colegio Oficial de Abogados de Cádiz, encabezado por Pascual Valiente, señala que el Consejo General de la Abogacía Española ha sido el promotor de la modificación operada en el Senado del artículo 18 del Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que establecía la exigencia de cita previa a los profesionales para acudir al juzgado.

"Aunque esta modificación del Proyecto de Ley resulta muy necesaria, desde el Colegio de Abogados la consideramos insuficiente, porque actualmente hay numerosos juzgados que están exigiendo esa cita previa todavía". Así, la institución colegial gaditana reclama "la inmediata derogación de esta práctica, que carece de respaldo legal alguno -más todavía ahora que no va a ser acogida por el legislador- y que perjudica gravemente el desempeño de la actuación profesional de los abogados, cuya presencia ante los órganos judiciales no puede ser limitada de ninguna manera, dada la función que desarrollan los letrados en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los tribunales de Justicia".

El órgano colegial recuerda que la obligación de solicitar cita previa a los profesionales ha sido objeto de recurso ante el Consejo General del Poder Judicial, tanto por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados como por el propio Colegio de Abogados de Cádiz.

Además de lo anterior, Pascual Valiente denuncia la ineficacia de este sistema de cita previa, "tanto por resultar incompatible con la perentoriedad de los plazos que deben cumplimentar los abogados, como por la falta de respuesta inmediata por los órganos judiciales a las peticiones formuladas por los letrados". "Lo que la Administración de Justicia debe hacer en lugar de exigir cita previa es proceder de una vez a la puesta en marcha del expediente judicial digital que permita la conexión desde los despachos de los abogados, lo que evitaría numerosos desplazamientos a las sedes judiciales", propone.

Asimismo, los abogados gaditanos lamentan que no se haya modificado el artículo 14 del Proyecto de Ley, lo que puede llevar a la generalización de la celebración telemática "de manera indiscriminada" de toda clase de actos judiciales, incluidos los juicios. El Colegio de Abogados de Cádiz exige pues la celebración presencial de las vistas, con la intervención de los ciudadanos asistidos de sus abogados constituidos en la sede judicial y ante el juez.

Finalmente, los letrados gaditanos defienden que la situación derivada del Covid-19 debe dar lugar a la adopción de las medidas higiénico-sanitarias precisas en las sedes judiciales, "pero no puede servir de pretexto para que el legislador, la Administración o los órganos judiciales limiten el derecho fundamental de defensa de los ciudadanos, del que los abogados resultan valedores, como garantía del correcto funcionamiento del Estado de Derecho, pese a las dificultades del momento".