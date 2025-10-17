Tres puntos de droga desmantelados en dos meses: la Policía Nacional actúa de nuevo en Sanlúcar

La Policía Nacional llevó a cabo este jueves una nueva actuación en Sanlúcar de Barrameda en la lucha contra la distribución de sustancias estupefacientes. Agentes del cuerpo intervenieron en un punto de venta, consiguiendo desmantelarlo y cerrarlo ante la felicitación de algunos vecinos por esta actuación. La Policía informa que se lleva a cabo un trabajo constante para detectar tanto los puntos de venta de estupefacientes ya existentes como aquellos nuevos que surgen tras la desarticulación de los anteriores. Fruto de estas investigaciones, los agentes tuvieron conocimiento de la reciente apertura de un nuevo lugar de distribución regentado, en esta ocasión, por una mujer.

Fuentes policiales indican que estos lugares son utilizados por organizaciones criminales para vender droga en cantidades pequeñas debido a la presión policial a la que están sometidos. Tanto es así, que el cuerpo ha podido desmantelar en los últimos dos meses un total de tres puntos de venta de sustancias estupefacientes, dedicados al menudeo de cocaína, heroína y el conocido “rebujito”, mezcla de ambas sustancias.

En este caso, las investigaciones de la policía y la autorización judicial permitieron a los agentes a entrar y registrar el inmueble junto a la colaboración del Juzgado en funciones de guardia de Sanlúcar. De esta forma, se detuvo a la mujer responsable de este punto de venta, además de incautar diversas cantidades de droga como 10 papelinas de sustancia estupefaciente, 4 gramos de “rebujito”, así como útiles para la preparación de las dosis y cámaras de videovigilancia instaladas como medida de seguridad.

Con esta intervención, la Policía Nacional consolida su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz y en la Costa Noroeste en concreto, queriendo destacar la importancia de la colaboración vecinal como elemento clave para erradicar este tipo de actividades ilícitas.