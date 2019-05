La nueva variante de Ubrique tendrá acceso al polígono de la piel

La Junta de Andalucía espera a lo largo de este año sacar adelante el proyecto de la variante de Ubrique, que contará con la novedad de incluir un acceso al polígono industrial de la piel y el centro tecnológico de Movex. Así lo ha anunciado en su visita a la localidad, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, que mantuvo un encuentro con empresarios en la Escuela de Artesanos de la piel.

La consejera dijo que es el “momento adecuado” para la revisión y la actualización de esta actuación ya que Ubrique se encuentra tramitando su PGOU y lo recoge. “Es un proyecto realista, viable económicamente y que resuelve el acceso con un ramal al polígono de la piel. Carece de sentido reducir el tráfico de esta variante si esa misma vía no da acceso al polígono. Eso lo tenemos claro y es lo primero que hay que recoger”, añadió. La responsable de Fomento subrayó que “los gobiernos del PSOE tienen una asignatura pendiente con Ubrique” ya que hubo un primer proyecto que data de 2008, en el que se iniciaron, incluso, los procesos de expropiación de terrenos, pero finalmente quedó paralizado.

“Se rescató después con otros planteamientos diferentes y trazados, que no han visto la luz, por no haber una partida presupuesta para dar salida y que sea en beneficio del sector de la piel. Queremos una variante que conecte con el polígono de la piel y con el centro tecnológico”, apostilló. Marifrán Carazo explicó que “a pesar de las dificultades, los empresarios de la piel están tirando del carro creando empleo de calidad y el Gobierno andaluz tiene que acompañarlos. Quieren una respuesta realista, que no frustre las expectativas y que no desilusione a Ubrique”, concluyó.