No más viajes a Jerez: el Centro de Salud de Trebujena cuenta ya con un Servicio de Rehabilitación

El Centro de Salud de Trebujena cuenta desde el pasado 14 de octubre con un nuevo Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia, una prestación "hasta ahora inexistente" y que obligaba a la población de este municipio a desplazarse hasta el Hospital de Jerez para recibir este tipo de atención especializada, como ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares; la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García; acompañada de parte de su equipo y el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, han visitado este nuevo recurso.

A juicio de Pajares, supone "un paso importante en la ampliación de la atención sanitaria en la localidad", aseverando que con esta iniciativa "se refuerza el compromiso de mejorar la accesibilidad y la calidad asistencial, acercando servicios especializados a la población de Trebujena y zonas cercanas".

EN LA PRIMERA PLANTA DEL CENTRO

El área ha invertido 161.201,08 euros en este servicio. Los trabajos realizados han consistido en adaptar la primera planta del Centro de Salud con el fin de adecuarla a una nueva zona de rehabilitación.

El nuevo servicio dispone además de material especializado para tratamientos de fisioterapia, rehabilitación postoperatoria y ejercicios terapéuticos personalizados, además de espacios adaptados para distintos tipos de terapia, atención individualizada y apoyo en la comunicación y el lenguaje.

El equipo humano está formado por un profesional de Rehabilitación y Fisioterapia, un terapeuta ocupacional y por un logopeda del Área, altamente cualificados, que trabajarán de forma coordinada con los equipos de Atención Primaria para ofrecer una atención integral y personalizada.

Además, se han renovado las instalaciones eléctricas, de climatización, fontanería y seguridad y se ha mejorado la estructura y acabados con nueva carpintería, protección de paredes, falso techo, suelo resistente y adaptación de todos los elementos necesarios para el correcto uso y confort del espacio.