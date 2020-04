Coronavirus en Cádiz: Los niños, de momento, sin playa

El desconcierto de los alcaldes costeros sobre lo que tienen que hacer el próximo domingo es absoluto. Chiclana, por ejemplo, mantendrá las playas del municipio cerradas al paseo con niños a partir de este domingo, si bien se podrá realizar esta actividad por el paseo marítimo de La Barrosa y de Sancti Petri, según señala el alcalde, José María Román. Así, el regidor chiclanero recuerda que en el litoral chiclanero aún ondea la bandera roja de prohibición del baño.

No obstante, el regidor chiclanero, al igual que otros municipios costeros, ya plantea alternativas de cara a la temporada turística, de tal forma que se permita a los usuarios el acceso a las playas mediante la vigilancia de personal de Cruz Roja, Protección Civil, así como de agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. En este sentido, señala que dicha vigilancia iría acompañada de la colocación de balizas con objeto de delimitar espacios. Además, indica que la franja costera de Chiclana posee una longitud de casi 8 kilómetros y una zona de arena seca bastante amplia para respetar las normas de separación. De igual manera, también se estudia la posibilidad de que se pueda realizar deporte y ejercicios. Pero, Román aclara que esta idea se desarrollaría una vez que se dé a conocer el protocolo que fijaría el Ministerio de Sanidad para evitar contagios por coronavirus. En este sentido, la máxima autoridad de Chiclana apela a la responsabilidad de los usuarios para que se cumplan las normas a rajatabla en el caso de que se pudiera acceder a las playas chiclaneras.

En el caso de El Puerto su alcalde, Germán Beardo, anuncia que este fin de semana las playas, parques públicos, instalaciones deportivas y zonas verdes permanecerán cerradas. Explica que tras haberlo planteado expresamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, el mandato por ahora es que desde el domingo los menores de 14 años puedan pasear, acompañados de un adulto, por la vía publica cerca de la residencia de cada familia y considera que “la decisión de abrir las playas urbanas haría muy difícil el control por parte de la Policia de las limitaciones de movilidad”.

“Abrir las playas urbanas haría muy difícil el control por parte de la Policía”

No obstante, y a pesar de su cierre temporal, desde hace unos días El Puerto prepara ya sus 22 kilómetros de costa para que la temporada de playas pueda comenzar en cuanto sea posible, con la instalación de papeleras, pailas de madera y duchas en todo el litoral.

Como explica Beardo, “trabajamos para ir progresivamente hacia la desescalada y estaremos preparados cuando esta se produzca”.

Hace unos días el concejal de Playas, Millán Alegre, explicaba también que los planes municipales pasan por ampliar la temporada oficial todo lo que sea necesario, una vez se levante el confinamiento y se pueda acudir a las playas, para que la ciudad mantenga los servicios municipales todo el tiempo que marca el contrato con la concesionaria, que normalmente abarca los meses de junio a septiembre.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha dirigido un escrito al Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, en el que le demanda más concreción en las directrices que marcan la salida de los pequeños a la calle.

Al tener varios kilómetros de playa urbana y un inmenso paseo marítimo, el alcalde teme que mucha gente pretenda ir a esta zona a pasear con sus pequeños. Ante la falta de concreción en este aspecto, ha dirigido ese escrito del que espera tener respuesta antes de que esta medida se comience a aplicar.

Así, ha recordado que las playas siguen con la bandera roja y cerradas al baño, así como el uso de los parques infantiles. Por ello, ha pedido a sus conciudadanos que actúen con sentido común y que sigan cumpliendo con las directrices marcadas, y que en su mayoría los ciudadanos han cumplido, y se ha evitado contagios en el municipio.Más suerte tendrán los que viven cercanos al Parque Natural de la Breña, ya que no hay ninguna restricción al respecto, aunque las fuerzas del orden pedirán documentación a los adultos para conocer que no se alejan más de ese kilómetro de su vivienda.

“Los vecinos me preguntan y yo no sé qué contestarles. Seguimos a ciegas”

En Rota, el Ayuntamiento está a la espera de la última publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) al respecto, que está prevista para este sábado, para la difusión de un bando municipal ajustado a las medidas que contenga la misma. Así, el alcalde roteño, Javier Ruiz, ha optado por no pronunciarse sobre esta cuestión hasta entonces.

A la pregunta de si los niños de Cádiz podrán disfrutar de la playa a partir del próximo domingo, desde el Gabinete de prensa del Ayuntamiento responden que las playas están cerradas en cumplimiento del real decreto por el que se implantó el estado de alarma frente a la pandemia causada por el covid-19 y que continuarán así mientras no haya una orden o una autorización expresa del Gobierno central en sentido contrario.

Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, se sonríe ante la pregunta: “¿Que si vamos a abrir las playas de Chipiona el domingo? A esta hora no sabemos nada de nada. No hemos recibido ni una sola instrucción desde el Gobierno y nos vamos enterando de las cosas por la prensa”. Son las siete de la tarde del viernes y a esta hora el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, aún desconoce cómo será la salida de los niños tras el confinamiento prevista para este domingo. “Los vecinos me preguntan si podrán ir a la playa o a los parques y yo no sé qué contestarles. Seguimos a ciegas”.

“Aquí el que tiene el mando absoluto es el Gobierno, que nos ha ordenado tener cerrados los parques y las playas. Y mientras otro Real Decreto no nos diga lo contrario, así vamos a actuar en Chipiona”, aclara el regidor, que añade que ni la Policía Local sabe aún como tiene que actuar el domingo. “Tampoco a ellos les han informado y ahí tengo a mi jefe de Policía hablando con sus colegas de municipios del entorno para ver si ellos saben algo”.

En cualquier caso, y ya en clave personal, Luis Mario Aparcero no ve con buenos ojos que se permita ya la salida de los niños a la calle. “A mí me parece un error. Yo hubiera esperado un poco más, al menos hasta que acabara abril. Y por supuesto hubiera priorizado a los alumnos de Educación Especial, que sí tienen recomendado dar paseos. Pero aquí por lo visto se toman decisiones sin consultar ni con los profesores, ni con los padres”, sentencia el alcalde de Chipiona.