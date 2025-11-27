Navantia Puerto Real realiza la bajada a dique de la quilla del BAM-IS

La plantilla de Navantia contempla la bajada a dique de la quilla del BAM-IS.

El astillero de Navantia Puerto Real ha llevado a cabo este jueves el acto de bajada a dique de la quilla del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) que se construye para la Armada.

El hito, celebrado como acto de trabajo, ha contado con la asistencia por parte de Navantia, entre otros, del director de Operaciones y Negocio, Gonzalo Mateo-Guerrero Alcázar y el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes. Por parte de la Armada han asistido el almirante Carlos Martínez-Merello Díaz de Miranda (asesor del AJEMA), el teniente general José Antonio Gutiérrez Sevilla (subdirector general de Programas) y el capitán de navío Ángel Arrazola Martínez (jefe de la Oficina de Programas), entre otros.

La bajada a dique de la quilla del BAM-IS en Navantia Puerto Real

Todos los invitados han podido observar desde la zona habilitada en el dique la bajada de la quilla del buque, deslizada desde la zona de premontaje con las grúas pórtico del astillero. Además, la plantilla ha podido ver desde arriba toda la operación.

El BAM-IS se caracteriza por un diseño altamente versátil. Su amplia cubierta de trabajo, que supera los 400 metros cuadrados, permite la integración de distintos sistemas modulares, adaptándolo a múltiples perfiles de misión: operaciones de buceo, salvamento y rescate de submarinos, protección del patrimonio subacuático, entre otros.

Para ello, cuenta además con una innovadora planta propulsora y de generación eléctrica, basada en tecnologías con corriente continúa, sistemas de almacenamiento de energía y propulsores cicloidales, que le proporciona la capacidad de mantener un posicionamiento dinámico de gran precisión incluso en condiciones meteorológicas adversas, todo ello, cumpliendo las más exigentes normas medioambientales.

Además, esta nueva unidad para la Armada será capaz de operar con el Sistema de Rescate Submarino de la OTAN 'NSRS'. Esta cualidad, entre otras, le permitirá poder obtener por primera vez para un buque de la Armada la certificación ‘MOSHIP’ para actuar como buque nodriza de los sistemas de Salvamento y Rescate de submarinos de la OTAN. Por otro lado, contará con vehículos no tripulados (ROV) capaces de realizar exploraciones e intervenciones subacuáticas remotamente.