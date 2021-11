"Todo el mundo requiere los mismos productos, y no hay para todos"

En Bayport, una de la empresas provisionistas de buques más importantes de la Bahía de Cádiz ya están sufriendo los avatares de este desabastecimiento en sus propias carnes. Desde su departamento de compras así lo confirmaban indicando que ya había algunos tipos de mercancías que estaban escaseando.

Algo tan sencillo como el papel para fotocopias o algunos derivados de la celulosa ya estaban echándose en falta. "Puede que esto aún no se esté notando en los supermercados y que el usuario doméstico aún no lo note, pero nosotros sí lo estamos padeciendo ya y esto nos ha obligado a tomar una serie de determinaciones para evitar que nuestros clientes echen nunca en falta alguno de nuestros productos".

Un provisionista de buques nunca puede ofrecer un "no" por respuesta y debe responder en todo momento a cualquier necesidad que le surja a sus potenciales clientes por muy extraña que sea esa petición. De ahí que el desabastecimiento se ha convertido en una de sus principales inquietudes.

Pero insisten en que, en la mayoría de los casos, el problema no se está presentando con los productos en sí o con los alimentos sino, sobre todo, con sus envases. Si no tienen botellas o tapones pues no podrán vender el vino en las bodegas, por ejemplo."Nosotros, por ponerle un ejemplo sencillo, compramos mucha mayonesa o ketchup incluso en envases de 300 kilos. Pues si falta el Pet con el que se fabrica el plástico pues no pueden contar con los envases y, por lo tanto, no pueden comercializar ni la mayonesa ni el ketchup al ritmo en el que habitualmente lo surten", según comentan desde Bayport.

Esto, según ellos, provoca una tensión en el mercado porque todo el mundo requiere ese tipo de productos y no hay para todos.

No tienen una bola de cristal ni son la bruja Lola pero las nuevas tecnologías les brindan posibilidades inimaginable hasta hace unos años. Cuentan con una serie de herramientas con las que, con un personal especializado y especialmente cualificado, son capaces de sondear en un alto porcentaje de casos este nivel de tensión que se vive en cada sector de la economía para así poder reaccionar lo antes posible y poder tomar medidas para evitar el desabastecimiento en un sector como es el de los cruceros o el del aprovisionamiento de buques, en general, que ahora despega con fuerza después de la pandemia.

Cabe recordar que un puerto como el de Cádiz recibe al año en torno a 400 cruceros y cada uno de ellos transporta a una media de dos mil pasajeros. Mucha gente que requiere comer, necesita toallas, sábanas, colchas, beber, ir al wc. Y si algo falla en toda esta cadena de suministros no sólo puede verse perjudicado el puerto en sí al no poder atender a este tipo de usuarios como es debido sino que la economía local se vería tambalear hasta extremos imprevistos.

Para ello, con esas herramientas, tratan de analizar el mercado y ver los contratos que se están haciendo a nivel global. "Si vemos que se están haciendo por ejemplo muchos contratos de compra de poliuretano, que también se usa para hacer el plástico, pues sabemos que se avecina una tensión en ese mercado por lo que tratamos de hacer acopio de material porque nosotros consumimos mucho plástico".

La base de toda esta tensión en los mercados y de este desabastecimiento y subida de precios que ya se está viviendo está en la pandemia. Según los especialistas de Bayport, todo esto es consecuencia directa de la pandemia. El Covid retrae la demanda y las compañías europeas y asiáticas frenan su producción. Muchas de ellas optaron incluso por paralizar sus fábricas y mandar al personal a sus casas y desconectar la luz y el agua para así aminorar todos los gastos posibles. Y apagar un botón es fácil, pero, según indican los expertos, echar a andar una empresa después de varios meses requiere tiempo y dinero. Nada más que el calibrado de todas sus maquinarias necesita siete u ocho meses, por lo que la pandemia cogió al mundo a contrapié. "Las empresas y los ciudadanos en general empezamos a demandar más de lo habitual y la industria no estaba aún preparada como para suministrar todo lo que el mundo demandaba". De ahí esa tensión en la economía global.

Si antes ibas a un supermercado y encontrabas diez tipos de papel higiénico, ahora sólo encontraremos dos o tres

Si antes costaba traerse un contenedor 1.200 dólares en concepto de fletes ahora mismo puede salir entre 12 y 16.000 dólares, según se trate de una compañía o de otra y de la disponibilidad de contenedores que haya en ese preciso momento. Estos expertos en el aprovisionamiento de buques prefieren pensar que el desabastecimiento no llegará a mucho más, pero sí tienen claro que la situación no mejorará al menos hasta el primer cuatrimestre del año que viene, "después no sabemos aún que podrá ocurrir". No saben aún si ese desabastecimiento puede afectar al consumidor doméstico, a la gente de la calle, pero sí se atreven a prever algo tan sencillo como que si antes ibas a un supermercado y encontrabas diez tipos de papel higiénico, ahora nos llevaremos un tiempo en el que, a lo mejor, sólo encontraremos dos o tres variedades de ese producto, algo que podrá provocar una cierta sensación de inseguridad en la ciudadanía.

Desde Bayport tienen como prioridad comprar, sobre todo, con mucha antelación todos los productos que "nos diferencian de nuestra competencia". De hecho confiesan que ya han incrementado los productos de almacén en previsión de la demanda que se genera en Navidad.

Saben que los precios de los fletes aumentarán a la vista de la escasez de contenedores para poder trasladar las mercancías a los países de destino. Igualmente, cuando el producto llega a tierra, se encuentra también con una logística igualmente tensionada porque también hay escasez de camiones dispuestos a hacer el suministro, sin dejar de lado la escasez de materia prima. "Lo que antes podíamos comprar por camiones, ahora nos lo venden sólo por palés y encima te recomiendan que compres lo que ponen a tu disposición porque realmente no saben a qué precio te lo van a poder ofrecer mañana".

Ellos, en Bayport, dentro de las limitaciones y la capacidad con la que cuentan en la actualidad, a la espera de la apertura de su nuevo centro logístico en El Puerto de Santa María, "llenamos hasta donde podemos e intentamos hacer acopio de un 30 o un 40 por ciento más de esos productos estratégicos que consideramos que nos diferencian de la competencia para que así, nuestros clientes puedan evitar, en la medida de lo posible, verse perjudicados por esta crisis de abastecimiento que ya está golpeando al mundo entero".

De todas formas advierten que la saturación de las anaquelerías va en contra de la propia política de los almacenes: cuanto menos llenos estén mejor. Alqo que desde la economía lo llaman "just in time". Tener un producto durante mucho tiempo en almacén cuesta dinero. Los productos tienen que salir al minuto. Y saben que la tesitura actual que se vive va en contradicción con esta filosofía pero no les queda más remedio. "Tenemos que tener precios lo más competitivos posibles. Dese cuenta de que los clientes miran a nuestros competidores, algo que nos obliga a estar muy pendientes y a tener una visión mucho más global que el resto de compañías".

La economía global tiene muchos frentes abiertos. Empresas como Bayport dependen en un 70 u 80% de las importaciones y se ven obligados a mirar siempre a ver qué esta pasando más allá de los Pirineos. Sin ir más lejos, algo tán básico como el maíz o el trigo con el que se fabrican muchos alimentos o con los que se da a comer a los pollos, vacas o cerdos. Canadá y Rusia son los mayores exportadores de estos productos tan básicos. Este verano, Canadá sufrió gravísimos incendios que afectaron de lleno a grandes extensiones de tierra en la que se cultivaban el maíz y el trigo. Esto les indujo a subir los precios porque no podían suministrar a todos sus clientes. Rusia, a la vista de la situación, subió los aranceles y si antes cobraban a las empresas españolas un 2 por ciento de impuestos, ahora les cobran un 5 por ciento. A eso se le sumó que Asia, durante la pandemia utilizó todas sus reservas de maíz y trigo para no subir su inflación, por lo que después de la pandemia compró casi todas las reservas de estos productos a nivel mundial, poniendo su enorme granito de arena en esta sobretensionada economía mundial.