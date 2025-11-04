La misión del Parlamento Europeo concluye que las agresiones a policías deberían ser tipificadas como eurodelitos

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha adoptado este martes un informe que aboga por reformar el marco comunitario para que las agresiones contra agentes de las Fuerzas de Seguridad y Policiales sean tipificadas como "eurodelitos" y defiende que policías, militares, funcionarios de prisiones y agentes de frontera y aduanas sean consideradas profesiones de "alto riesgo" en el conjunto de la Unión Europea.

El documento, respaldado por 18 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, recoge las conclusiones de la misión de eurodiputados que el pasado mayo viajó a Algeciras y Barbate para conocer de primera mano las condiciones de trabajo de los cuerpos policiales destinados en una de las zonas más sensibles de Europa en la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio.

Una reforma con obstáculos jurídicos

El informe insta a la Eurocámara, al Consejo y a la Comisión Europea a estudiar la posibilidad de incluir las agresiones a agentes de la ley en la lista de delitos de ámbito europeo. Sin embargo, la propia Comisión ya advirtió en septiembre de las dificultades legales de esa propuesta: el artículo de los Tratados que define los “eurodelitos” se limita a los crímenes más graves con dimensión transfronteriza, como el terrorismo, la trata de personas o el narcotráfico, un requisito que las agresiones individuales a policías no siempre cumplen.

Aun así, los eurodiputados piden que se avance hacia un marco común de protección y que se reconozca a estos profesionales como trabajadores de alto riesgo, lo que implicaría medidas laborales y sociales específicas: planes de jubilación anticipada, protocolos de salud mental y seguridad adaptados, y una mejora en las coberturas económicas.

Críticas al Gobierno

El informe final ha salido adelante, además, con dos enmiendas que critican al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación de las Fuerzas de Aeguridad desplegadas en el Campo de Gibraltar. En una referencia promovida por la eurodiputada del PP Elena Nevado del Campo, el texto "toma nota" de que el Ejecutivo, "en contra de los deseos de las familias de las víctimas, concedió un ascenso profesional en agosto de 2025 a los responsables de la operación de febrero de 2024 en la que dos agentes de la Guardia Civil murieron tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate.

Otra enmienda firmada por los eurodiputados de extrema derecha Fabrice Leggeri (Agrupación Nacional) y Mireia Borrás y Juan Carlos Girauta (ambos de Vox), "lamenta" la decisión del Gobierno de "retirar pruebas clave antes de la visita de la delegación -en concreto, la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate-, lo que constituyó un grave obstáculo para la transparencia y el objetivo de investigación de la misión".

El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, por su parte, han asegurado que el informe adoptado por la comisión de Peticiones "no refleja ni el espíritu ni las conclusiones compartidas por la mayoría de los eurodiputados presentes" y, en palabras de la eurodiputada del PSOE Lina Gálvez, ha acusado al PP y a Vox de recurrir a una "politización inaceptable" de una misión que fue aprobada para explorar las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad "en toda Europa".