La merienda regresa a la vida

La responsable de este establecimiento agradece la flexibilidad horaria para recuperar las meriendas sobre todo por el personal, por una plantilla castigada desde que la pandemia mostró su peor versión y que mantiene, no sin dificultades, con cuatro personas acogida a un ERTE y otras siete trabajando. Pero con el cierre a las seis, La Marina optó por cerrar sus puertas a las tres de la tarde al entender que no tendría sentido mantener abierto en un horario en el que el negocio no funciona bien. “El cambio me ha dado mucha alegría por el personal, que lo está pasando muy mal”, explica la dueña del negocio.

Los bares estrenan la otra noche

También ayer entró en vigor la segunda fase de la desescalada andaluza en la que bares y restaurantes, que deben cerrar de seis a ocho si no tienen categoría de cafetería, vuelven abrir sus puertas de ocho a diez y media de la noche, media hora antes del nuevo toque de queda. En Cádiz, ayer, no hubo uniformidad en esta apertura. Algunos bares y restaurantes optaron por reabrir tras las dos horas de ley seca y otros, por el contrario, decidieron no arriesgarse a que la clientela no les fuera fiel y no volvieron abrir sus puertas tras echar la baraja a las seis de la tarde. Con todo, muchas terrazas del Paseo Marítimo recuperaron el vigor de otras tardes y se llenaron con las nuevas disposiciones horarias y el estreno de la nueva franja nocturna.