"La mejora de las infraestructuras hídricas será la prioridad para 2023"

"Responderemos a tanta confianza como han puesto en nosotros y le aseguro a los gaditanos que no les vamos a defraudar". De esta manera tan tajante se posiciona en el inicio de esta nueva legislatura Mercedes Colombo, que ya ha dejado la provisionalidad que marcó su gestión de más de tres meses como delegada del Gobierno andaluz en Cádiz y que además ya cuenta con un nutrido grupo de diez delegados –además del subdelegado en el Campo de Gibraltar– para arroparla y ayudarla en esta gestión.

Después de casi 25 años dedicada a la política municipal –como concejal en el Ayuntamiento de Cádiz pero también como diputada provincial– Mercedes Colombo (Cádiz, 1965) se internaba a principios de 2019 en ese mundo hasta entonces desconocido para ella y para todo el PP como era la Junta de Andalucía. Las delegaciones de Fomento y de Cultura –a la que califica abiertamente como "la joya de la corona" del Gobierno andaluz– fueron las áreas que tuvo que dirigir en ese equipo que lideraba Ana Mestre y que reunía a delegados del PP y de Ciudadanos.

Pero llegó la convocatoria electoral de las andaluzas de junio, Mestre asumió la cabecera de la candidatura del PP gaditano y su puesto en la Junta pasó a ser ocupado con carácter provisional por Mercedes Colombo, que en paralelo tenía que seguir al frente de las delegaciones de Fomento y Cultura. Aquello se producía a mediados de mayo de este año y no ha sido hasta hace pocas semanas, en el inicio de esta nueva legislatura, cuando ha sido ratificada en el cargo ahora sí con toda la oficialidad.

En una entrevista concedida a este periódico Mercedes Colombo muestra su agradecimiento y satisfacción por su designación, reconoce que la gestión como delegada cambia como de la noche al día cuando cuenta ahora sí con un Gobierno andaluz totalmente conformado y, de manera especial, elogia a sus diez compañeros delegados recientemente designados "que me van a ayudar mucho".

Pero ello no quita para que se acuerde de los cuatro delegados territoriales que tuvo Ciudadanos en la provincia en la legislatura ya finalizada. "Yo no sé qué pasó en otras provincias, pero aquí le aseguro que trabajamos muy bien con ellos. Aquí no se distinguía entre delegados del PP y de Ciudadanos, todos fuimos de la mano y puedo decir que hemos dejado amigos y compañeros con los delegados de Ciudadanos", afirma orgullosa la principal responsable de la gestión del Gobierno andaluz en Cádiz.

A pocos días de que se inaugure por fin el tranvía de la Bahía, Colombo trabaja ya en elaborar las prioridades para Cádiz que reclamará con objeto de que se incorporen en el borrador de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año. En este punto, indica que la prioridad es "mejorar las infraestructuras hídricas y potenciar todos los recursos para que no se pierda ni una gota de agua en la provincia y garantizar el suministro mientras continúa esta sequía". Así, indica que las mejoras en los embalses de Guadarranque y Charco Redondo ha adquirido ahora una importancia absoluta.

Junto a este tema, y junto al impulso a las políticas en materia de educación, sanidad y servicios sociales, Colombo señala la relevancia que tiene para el Gobierno andaluz la mejora de las viviendas y, sobre todo, la apuesta por impulsar la eficiencia energética de estos inmuebles gracias a los fondos europeos Next Generation.

Tampoco se olvida de las políticas medioambientales que requiere este provincia y de las infraestructuras, algunas de las cuales se viene reclamando desde hace décadas. En este último apartado, que conoce bien como ex delegada territorial de Fomento, Mercedes Colombo marca como prioridad en la provincia las obras de mejora en los 16 kilómetros que no están desdoblados de la A-491, la carretera que parte de El Puerto y que tras pasar por Rota desemboca en Chipiona. Y da relevancia igualmente a la carretera de El Zabal, en La Línea, y a la nueva variante de Ubrique, aunque reconoce que este proyecto está frenado a la espera de que salga adelante el PGOU de esta localidad.

En cuanto a la eterna promesa de mejora de la carretera A-384 entre Arcos y Antequera, la delegada de la Junta en Cádiz aclara que esta obra "no está descartada", precisa que la idea de la Consejería de Fomento es acometerla "por fases" y apostilla que en la primera, que iría de Arcos y Bornos, se está trabajando ahora en un estudio de pre-estructuración para determinar si es posible llevar a cabo un desdoble de la vía. Para el resto del tramo hasta Antequera se va a sacar un estudio de viabilidad.

Con la ilusión por bandera Colombo encara esta legislatura andaluza, la de la histórica mayoría absoluta del PP, con la de idea de no defraudar la confianza depositada en las urnas y con el objetivo de "ir solucionando tantísimas cosas como necesita esta provincia". En este sentido entiende que los próximos cuatro años "van a ser claves para consolidar el avance que ya iniciamos en 2019".