Medina, primera salida del nuevo administrador apostólico diocesano

Los fieles de Medina-Sidonia vivieron en la jornada del pasado lunes, 1 de diciembre, un día especial durante la visita del nuevo administrador apostólico diocesano, Ramón Valdivia, en la que fue su primera salida oficial fuera de las capitales diocesanas.

La jornada comenzó en la Insigne Iglesia Mayor de Santa María, donde el prelado fue recibido ante la imagen de la Virgen de la Paz. Allí, tras un momento de oración, pudo conocer de primera mano la arraigada devoción que el pueblo asidonense profesa a la patrona de la localidad.

A pocos metros del templo, Valdivia se trasladó al Convento de Jesús, María y José, donde mantuvo un encuentro cordial con la comunidad de Agustinas Recoletas. En un ambiente marcado por la sencillez, dialogó con las religiosas sobre la importancia y actualidad de la vida consagrada en la Iglesia.

La visita continuó en la Residencia de Ancianos Amor de Dios, atendida por las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María. Allí conversó con la comunidad religiosa y pasó un tiempo con los residentes, gesto que fue recibido con gratitud.

Posteriormente, el administrador apostólico se desplazó al Convento de San Cristóbal y Santa Rita, hogar de las Hermanas Agustinas Ermitañas, donde compartió un espacio de encuentro antes de presidir la Santa Misa del I Lunes de Adviento en la Iglesia Conventual. La misa, cocelebrada por el párroco Gerardo de la Hoz y el vicario Alexis Nzirakarusho, contó con una amplia participación de fieles, así como de representantes de todas las hermandades y cofradías de la localidad. El Coro Parroquial de Santiago el Mayor acompañó musicalmente la liturgia.

En su homilía, Valdivia invitó a la comunidad a vivir el Adviento desde la fe y la confianza en Dios, recordando que “aunque tengamos la fe en la cabeza, aunque creamos entender los conceptos más importantes, lo que vivimos no está en nuestras manos. Todo es regalo de la Providencia. Hemos de estar abiertos al Dios de las sorpresas”.

Durante toda la jornada, el administrador apostólico estuvo acompañado por el vicario episcopal para la Bahía de Cádiz, Gonzalo Núñez del Castillo, quien participó en los distintos encuentros con las comunidades religiosas y los fieles.

La comunidad cristiana de Medina-Sidonia expresó su profundo agradecimiento por esta visita “cargada de cercanía, escucha y esperanza”, que, según destacaron, fortalece los lazos con la Iglesia diocesana.