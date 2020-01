La mejora en las descargas de La Cabezuela no convence a los vecinos

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, presentó este lunes ante los vecinos de la barriada Río San Pedro el proyecto de las pantallas de protección para la manipulación y acopio de graneles y otras medidas para la mejora medioambiental de la dársena de La Cabezuela-Puerto Real. El proyecto, que se encuentra en licitación, cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 5 meses y permitirá reducir el impacto del tráfico de graneles en el entorno.

En un encuentro celebrado en el Centro Cívico de la barriada, Martínez desgranó el proyecto ante vecinos y representantes de grupos ecologistas. Les habló de las ya anunciadas pantallas de protección “con un diseño más eficiente que limitará la propagación del polvo en suspensión”, de los cañones móviles de pulverización de agua, y de la mejora de la pavimentación en las zonas de acopio y viales de salida, entre otras mejoras para el muelle de la Villa.

Además de ello, explicó a los vecinos que la Autoridad Portuaria establecerá un sistema independiente de medición de la velocidad y dirección del viento, que informe al operador y a la vigilancia portuaria de la necesidad de implementar las medidas de pulverización de agua cuando se superen los valores umbrales predefinidos o incluso de la parada de la actividad a partir de un cierto valor para determinadas direcciones.

Pero el proyecto en licitación no termina de convencer a los vecinos pese a que entienden la voluntad positiva de la APBC “por querer solucionar el problema”. Tras la reunión, la Plataforma Vecinal Río San Pedro emitió un comunicado en el que siguen insistiendo en que la solución definitiva pasa porque las descargas de graneles “se realicen bajo techo, que sería lo más efectivo, ya que algunas de estas soluciones se han puesto en marcha en otros puertos, como el de la ciudad de Alicante, sin la efectividad presumida”.

Durante el encuentro con la presidenta algunos vecinos insistieron en que “el estado, a sabiendas de lo perjudicial de los trabajos de descargas, debería paralizarlos hasta que se puedan hacer con total seguridad tanto para los trabajadores portuarios como para la salubridad de los vecinos de Cádiz y del Río San Pedro”. Así, trasladaron a la presidenta las dudas de que, tras años de espera, dichas medidas fueran las óptimas, a lo que Teófila Martínez respondió que el objetivo de la Autoridad Portuaria es “maximizar la estanqueidad de las cargas y descargas, para lo que se establecerá un férreo sistema de seguimiento y control de la eficiencia de las mismas con objeto de reforzarlas si fuera necesario”.

No obstante el colectivo vecinal insiste en que “preguntas como quién se hace responsable de la enfermedad respiratoria de muchos vecinos, por qué si saben que es negativo para la salud no se paralizan las labores para hacerlas correctamente o por qué no se han tenido en cuenta las opiniones de los vecinos para fijar las medidas, han quedado sin respuesta.