Marín dice que Doñana se respetará “si se hace la autovía a Huelva”

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha señalado que el proyecto de una autovía entre Huelva y Cádiz, “si finalmente se lleva a cabo”, tendrá que ser “muy respetuoso” con el Parque Nacional de Doñana, pese a que el día anterior la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, prácticamente lo había por descartado.

Marín ha explicado que esta iniciativa tiene que partir del “consenso” y que también necesitará de la colaboración privada. Considera que es un proyecto que hay que ver desde el contexto de una comunidad autónoma que “aspira a seguir desarrollando sus territorios” y rechaza que se produzcan “confrontaciones que solo pueden hacer que no se lleve a cabo”. Marín ha pedido que se estudie y que, en caso de ponerse en marcha, “beneficie a dos provincias que tienen muchas necesidades” y entre las que ahora “no hay comunicación ninguna”.

Al mismo tiempo, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, también se ha resistido a enterrar este viejo proyecto que el nuevo gobierno de la Junta, precisamente, había desenterrado. Ha asegurado que la Junta no renuncia a estudiar y mejorar la conexión entre dos provincias como Cádiz y Huelva, “con un importante paso por Sevilla”, por lo que van a estudiar un posible trazado. No obstante, ha señalado que la Junta “sabe que Doñana es un parque importante medioambientalmente y la protección está por encima de todo”. Ha añadido que “en eso se va a trabajar a largo plazo, no es un proyecto inminente”. Por ello, se ha incluido en el Plan de Infraestructuras 2021-2027 en el que se está trabajando, “siempre y cuando sea viable económicamente y medioambientalmente”.

La intención está incluida en el Plan de Infrestructuras de la Junta 2021-2027

“La protección está por encima de todo en este espacio natural”, ha afirmado la consejera, que ha recordado que “no existe proyecto, se lleva 80 años hablando de esta conexión y el Gobierno andaluz anterior ni siquiera propició un estudio serio, que confirme la viabilidad o no de este proyecto”.

El PSOE-A, por su parte, observa estas indecisiones con perplejidad. Ha considerado que es un “dislate” plantear que se pueda construir una autovía que conecte las provincias andaluzas de Huelva y Cádiz, que debería pasar por el entorno del Parque Natural de Doñana. El portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha sostenido que “lo ocurrido con esa propuesta es un botón de muestra del enmarañamiento en el que se encuentra este gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs), que unas veces dice unas cosas y otras veces, otras”. Así, el socialista ha reprochado al Ejecutivo autonómico que “pretende agradar a todo el mundo y a todo aquel que le pide algo le dice que sí, sin valorarlo”, todo antes de recordar que el proyecto de esta carretera “estaba en el programa electoral del PP-A”. De todos modos, Jiménez Barrios ha preguntado si “¿se cree alguien que pueden plantear una carreta que afecte a Doñana con la legislación ambiental andaluza, española y europea que existe?”.

Por último, Vox también ha entrado en la polémica. Su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, ha reprochado, ante la perspectiva de elecciones, “el miedo al escrache de ecologistas o animalista paraliza” al PP, siendo este “uno de sus problemas”, por lo que ha pedido que “como mínimo se estudie” la posibilidad de unir por carretera Huelva y Cádiz. Hernández ha señalado que comunicar dos capitales por autovía debería ser contemplado de “manera positiva”, y “si hay un espacio valioso, único en el mundo, hay que preservarlo”, pero “estudiando todas las posibilidades y tomar, luego, una decisión”. “Pero ahora el mero hecho de estudiarlo es rechazado”, ha criticado. De esta manera, ha criticado que “los gobiernos del PP pliegan velas” ante la presión del “globalismo seudoecologista”.