Luz verde a la cesión de la parcela para el nuevo Parque de Bomberos de Sanlúcar

El proyecto para la construcción del nuevo parque de bomberos en Sanlúcar de Barrameda ha dado un "paso muy importante", según el gobierno local, tras la aprobación unánime de la cesión gratuita de la parcela municipal de Las Palmeras por parte del Consejo de Dirección y la Junta General del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, expresó su satisfacción por este acuerdo, que acerca la materialización de una infraestructura considerada una "reivindicación histórica" por el cuerpo de bomberos y la ciudadanía, con un proyecto que se remonta a 2002. Álvarez destacó que, a pesar de haber sido proyectado hace más de dos décadas, el proyecto no había sido concretado por gobiernos municipales anteriores de distintas formaciones (PP, PSOE, PA, Ciudadanos y CIS), siendo el actual ejecutivo de Izquierda Unida (IU) el que ha logrado avanzar significativamente.

El Pleno del Ayuntamiento ya había dado su visto bueno a la cesión de la parcela en la sesión ordinaria del pasado mes de junio.

De ámbito comarcal y colaboración interadministrativa

El nuevo parque de bomberos, cuya inversión asciende a unos cuatro millones de euros, no solo prestará servicio a Sanlúcar, sino que también tendrá un ámbito comarcal, dando cobertura a las poblaciones vecinas de Chipiona y Trebujena. La alcaldesa subrayó la "buena sintonía" con el Consorcio de Bomberos como clave para "sacar adelante este proyecto".

La aprobación de la cesión por el Consorcio se presenta como el resultado de "muchos meses de trabajo y negociaciones". Un punto relevante en el avance de las gestiones ha sido, según explica el Ayuntamiento, el pago de las deudas pendientes que mantenía la Corporación municipal con el Consorcio durante el actual mandato, quedando estas "totalmente saldadas" en la actualidad.

Carmen Álvarez concluyó resaltando la importancia de la colaboración entre administraciones para la ejecución de este tipo de actuaciones, indicando que repercute de forma positiva en la población.