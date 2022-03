Combatir y aprender en la peor pandemia del último siglo

En el Hospital Universitario de Puerto Real, dos años después de que se atendiesen los primeros casos de Covid-19, no se ha bajado la guardia. Los EPIs y los estrictos protocolos para evitar que el virus se expanda siguen siendo rutinarios en la Planta Médica II, que aún no ha logrado quitarse el sobrenombre de ‘Planta COVID’ que adoptó en marzo de 2020 cuando el centró se reorganizó para adaptase a lo que se les venía encima.

En eso se ha cambiado poco, pese a que los 14 pacientes positivos en Covid que esta semana se atendían en el Clínico no suponen ni el 10% de los que se llegaron a atender en febrero del pasado año, cuando se sobrepasaron los 150.

“La verdad es que hemos tenido mucha suerte porque veíamos venir la ola que llegaba a otras comunidades y que aquí fue mucho más suave. Eso nos permitió prepararnos un poco mejor y preparar los circuitos. Cuando en marzo nos confinamos solo teníamos algunos pacientes, pero nada que ver con lo que llegó después del verano del 2020 y, sobre todo, después de la Navidad de ese año, en febrero de 2021 - la tercera ola – que fue la que arrasó en este hospital”, recuerda Alberto Romero, Jefe de Sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Puerto Real.

En ese momento se tuvieron que destinar hasta cuatro plantas del hospital a luchar contra el virus y los equipos multidisciplinares que se habían creado unos meses antes empezaron a trabajar a destajo. Especialistas en Traumatología, Oftalmología, Urología, Psiquiatría o Dermatología, entre otros, se en enfundaban los EPIs para atender a infectados por el SARS-CoV-2, en colaboración estrecha con Enfermedades Infecciosas, Medicina Interna y Neumología.

Es cierto que hubo algo de margen para analizar la situación en lo referente a la infraestructura hospitalaria, “pero en el aspecto médico estábamos muy perdidos”, reconoce Romero. “Nos enfrentábamos a una enfermedad totalmente nueva. Aunque el virus, o al menos la familia a la que pertenece, no era del todo desconocido, la forma en la que se presentaba en los pacientes y la evolución que tenían, sí lo era. De hecho, hoy día, todavía hay áreas de incertidumbre en la evolución clínica de los pacientes infectados por el SARS-COV 2”.

Se daban dos condicionantes que provocaron la tormenta perfecta: desconocimiento y presión por el número de pacientes. “La heterogeneidad de los tratamientos iniciales era brutal. Había muchas opciones, algunas muy contrastadas, pero realmente era medicina de guerra. Tirábamos de lo que parecía que podría ir bien y, a veces, se usaban herramientas terapéuticas que al cabo del tiempo se veía que no llegaba a ningún sitio. Afortunadamente ninguno de los tratamientos empleados en aquel momento era lesivo para los pacientes (puesto que ya había una amplia experiencia previa de uso en otro tipo de enfermedades) y no se han cometido atrocidades, pero si errores motivados, en gran parte, por la gran cantidad de pacientes que veíamos y a los que no teníamos que ofrecerles”.

Pese a que sigue habiendo muchas áreas de incertidumbre, la situación ha mejorado mucho. “Sí que tenemos muy claro que hay tratamientos de probada eficacia: los corticoides, que los llevamos poniendo desde hace ya bastante tiempo; antivirales, destinados a bloquear el virus en la fase inicial de la enfermedad; y anticuerpos monoclonales, ya que hemos sido capaces de sintetizar lo que de forma natural hacemos cuando tenemos una infección o lo que nos genera la vacuna, que son los anticuerpos”.

A esto se suman otros fármacos que ya existían y cuya utilidad se ha ido viendo con el paso del tiempo, que se destinan principalmente a la segunda fase inflamatoria de la enfermedad que es la más devastadora. Fármacos que ayudan a que esa fase sea menos intensa y cause menos daño al paciente. “Nos hemos quedado con cuatro o cinco fármacos para cada una de las fases de la enfermedad, que sabemos a ciencia cierta que son eficaces y ya evitamos el empleo de muchos de los fármacos que al principio de la pandemia se usaban”. Está convencido Alberto Romero de que “si la variante Delta si nos llega a pillar al inicio de la pandemia hubiese sido devastador porque el nivel de transmisión era muchísimo mayor y la inmunidad en la población, nula”.

Pese a que Alberto Romero ha estado al frente de la Unidad en todos los momentos de la pandemia, se tiene que parar a pensar. Duda y pregunta en voz alta. “¿Esta que hemos pasado era la sexta ola, ¿no?”. Tiene, como la mayor parte de los profesionales sanitarios que han estado y están en primera línea de batalla, la sensación de que no se ha parado desde hace dos años y de que los momentos de tranquilidad han sido pocos. Prácticamente ninguno. “El nivel de desgaste es brutal. No hemos dejado de ponernos el EPI, de llamar a familiares para informarles, pacientes graves, fallecimientos… Dos años haciendo exactamente lo mismo y eso produce un desgaste”, dice.

Y si en la Planta Covid el escenario es ese, la situación es peor en la UCI. “Los compañeros de intensivo están muy tocados psicológicamente porque la tasa de mortalidad que han vivido en estos dos últimos años no se había visto nunca. Los pacientes que trasladábamos a la UCI eran aquellos con un pronóstico muy grave. Habitualmente, la mortalidad de los pacientes de UCI puede rondar el 15% y se han llegado a tener tasas de mortalidad de pacientes Covid en esta Unidad del 80%. Eso, para un profesional que se dedica exclusivamente a ver ese tipo de pacientes es un mazazo brutal”.

Y a esto se suma el hecho de que no terminan de ver un horizonte claro. Se están empezando a relajar medidas y ya se habla de “gripalizar” la pandemia, de dejar a un lado las PCR y usar solo los test de antígenos, de eliminar mascarillas… “pero hay una parte de la comunidad científica que cree que vamos muy rápido en ese proceso”, matiza Romero.

“Mientras siga circulando el virus, las posibilidades de mutación siguen estando ahí, por eso miramos el virus con el temor de que nos vuelva a venir otra nueva oleada, de una nueva variante, en la que las vacunas tengan una eficacia menor. No vemos claro el día en el que nos quitemos las mascarillas y digamos que esto ya ha terminado. Es cierto que las últimas oleadas han sido más suaves y eso es lo que hace pensar que esto será algo estacional, pero aún no tengo claro si esto será una gripe, pero antes nos va a dar algunas bofetadas más”.