De llegar en patera a Cádiz a la élite mundial del fútbol femenino: "Lo primero que pensé cuando vi mi nombre es que lo había conseguido"

España, vigente campeona de la UEFA Women's Nations League, se enfrenta a Alemania este viernes 28 de noviembre en la segunda final del campeonato (la siguiente cita será el 2 de diciembre) con la intención de revalidar su título. El combinado nacional femenino acude a la cita con todo su arsenal deportivo listo y con una recién convocada con unos inicios vitales duros cuanto menos.

Edna Imade es jugadora de la Real Sociedad y disfruta de un momento dulce en lo deportivo, extra dulce si se tiene en cuenta las circunstancias de su vida. La tercera máxima goleadora de la Liga F con ocho tantos, solo por detrás de los nueve que acumulan Ewa Pajor y Claudia Pina, futbolistas del Barcelona, llegó en patera a España siendo un bebé y ahora ayuda con sus goles a que España pueda volver a levantar el trofeo.

"El camino ha sido muy difícil, ha sido largo, pero yo tengo una frase que le digo siempre a la gente de mi entorno, que cuando algo te ha costado mucho conseguirlo luego lo disfrutas más. El sufrimiento que ha pasado mi madre, todo lo que ha hecho para que ahora estemos bien... se lo debo todo", explica el declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Su viaje en patera hasta Algeciras

"Ella iba a dar a luz a dos niños pequeños, mi hermano y yo, y decidió darnos una vida mejor y cruzar el Sáhara y venir a España. En el transcurso del viaje da a luz, necesitaba cuidados y estuvimos allí como tres o cuatro meses. Ahí mi madre ya decidió emprender el viaje a España en la patera. Llegamos a Algeciras, allí nos acogió un convento de monjas y empezó nuestra historia en España", explica.

Aquel viaje por mar llegó a su destino, pero no fue nada sencillo: "A veces nos cuenta anécdotas sueltas. Una que a mi me duele mucho es cuando me cuenta que, estando ya cerca de la playa de Cádiz, vino una ola súper grande y mi hermano se cayó al agua. Uno de los que había en la patera saltó y lo cogió".

Ya en España comenzó una nueva vida donde el fútbol pasó a ser un elemento de gran importancia: "En el recreo jugaba con los chicos. El profesor de educación física me vio y le comentó a mi madre que su hija jugaba bastante bien, que la apuntara al equipo del pueblo. Ella me quiso apuntar a clases de flamenco pero duré una clase, a mí no me gustaba, me gustaba el fútbol. Y a partir de ahí ya me apoyó, siempre he tenido su respaldo".

Su primera convocatoria por España

Edna Imade celebra un gol con la Real Sociedad. / Javi Colmenero (EFE)

Imade, que llegó cedida a la Real por el Bayern de Múnich y que ha militado también en otros clubes como el Málaga o el Cacereño, "daba por hecho que no iba a ir en la convocatoria, pero cuando llegué al entrenamiento me dijo mi entrenador que era convocable. No me lo podía ni creer. Luego me pusieron el vídeo delante de todas y me emocioné mucho. Lo primero que pensé cuando vi mi nombre es que lo había conseguido", señala.

"Lloré por felicidad, era algo que me había costado mucho trabajo, que llevaba tiempo intentando conseguir. Ahora siento mucha felicidad. Desde que empecé en el fútbol más profesional mi objetivo ha sido sacarlos a ellos adelante. Creo que Dios me ha dado el don del fútbol para eso y voy a ir a muerte, todo lo que pueda darle a mi familia así va a ser", completa.