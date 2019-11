El Palacio Ducal de Medina Sidonia ha acogido la presentación del libro Recordando a José Luis Medina ‘El Alcalde’, de Jota Siroco.

En el acto, concebido por el propio autor como un encuentro de “recuerdo-homenaje” a la figura del ex regidor comunista José Luis Medina Lapieza, intervinieron su viuda, Julia Franco; la presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, Liliane Dahlmann; la coordinadora local de IU, Carmen Álvarez; y los escritores Juan Antonio Gallardo y Rafael Sadoc, que pusieron también la nota musical a la cita con composiciones dedicadas al primer alcalde de la democracia en Sanlúcar.

El autor, que fue concejal de Cultura en el equipo de Gobierno encabezado por Medina Lapieza, agradeció su asistencia a “todas las personas de distintos partidos, diferentes ideologías, diferentes mundos que habéis querido estar en el Palacio para acoger con un abrazo este mínimo homenaje, en forma de libro, al alcalde”.

Según deja escrito Siroco en la obra, Medina Lapieza, a quien desde el mismo título del libro nombra como José Luis Medina, “ocupó durante diez años, desde la concordia, el respeto y la lucha continua por el desarrollo, la Alcaldía de este pueblo del sur, siempre a punto de caerse al mar”. “Una turbia jugada política, ya olvidada, le obligó a abandonar su cargo, pero nunca nadie pudo borrar el cariño de sus paisanos”, añade en referencia a la moción de censura de 1987. “Sirva este libro como recuerdo y como mínimo homenaje a su esfuerzo y a su trabajo”, apostilla.

Siroco sostiene que “hay políticos soplaurnas, zampabollos, trepaescaños, mamateclas, gilibojas, chupadietas, siguevientos y boboalfombras”. “Tú, José Luis, nunca perteneciste a ninguna de esas acreditadas familias”, asegura el autor recordando al ex alcalde fallecido en 2004. “Supiste hacer amable la política, que hoy parece querer ahorcarse en el patio de monipodio”, señala en su particular homenaje al ex regidor.