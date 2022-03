El lado femenino de la Benemérita

La presencia de la mujer en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cada vez está más normalizada. No obstante, esa ansiada paridad que se pretende lograr en todos los ámbitos de la sociedad aún está lejana en la Guardia Civil. Desde que en 1988 se abrió las puertas del Instituto Armado a la mujer han sido miles las que se han ido incorporando, aunque actualmente el porcentaje de féminas en el cuerpo sigue rondando sólo el 8%. En los puestos base, que son cabos y guardias, la presencia de mujeres es ligeramente superior a la media, 8,65% (5.787 mujeres); en la escala de suboficiales desciende hasta el 3,59% (243 mujeres) y en la escala de oficiales el 4,02% (137 mujeres). En cuanto a otros cuerpos, donde hay más mujeres es en los Mossos d’Esquadra (21%), seguido por Policía Nacional (15,5%), Ertzaintza (14,5%), Fuerzas Armadas (12,7%) y por último la Benemérita con ese 8% mencionado.

Aprovechando la celebración de la Semana de la Mujer, con motivo del 8M, este diario habló con tres mujeres destinadas en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. La más veterana pertenece a la sexta promoción, de 1993, y reconoce que nota “una gran diferencia desde que entré hasta el momento que vivimos”.

“De los 5.000 que entramos unas 300 éramos mujeres”, recuerda Pachi. “En la academia no chocaba la imagen de una mujer guardia, pero en la calle muchísimo. Yo entré con 18 años y la sociedad no estaba acostumbrada a tratar con un agente femenino”.

Para Yolanda, por su parte, “el ser un cuerpo militarizado echa más para atrás a muchas mujeres”.

La sensación de Pachi es que muchas mujeres no entran a la Benemérita por vocación “sino porque es una salida a un trabajo fijo. No sé hasta qué punto ese porcentaje se refiere a la gente o también a la institución”. “En mi caso era vocacional pero no por el hecho de la Guardia Civil. Era porque quería ir a los Servicios Especiales”.

Tras 29 años en la Guardia Civil ha desarrollado diferentes labores y ha pasado por aeropuertos, cárceles, seguridad ciudadana y, por último, el servicio de información.

En la familia de Yolanda tampoco había guardias civiles. “Pero para mí sí que era como una vocación escondida, al final lo que sentimos por nuestro trabajo es pasión”, declara.

Yolanda llegó mucho tiempo después que Pachi, quizá por eso no notó tanto esa sensación de ser pionera en un cuerpo tan masculinizado. “El choque no lo he notado como Pachi. Tanto en la academia como en este destino me he sentido totalmente integrada”, asegura.

Incide también en que “compañeras como Pachi nos han abierto muchas puertas. Emprendieron un camino que ahora permite que la gente ya no se extrañe al ver a una guardia civil”.

Además de su labor en su destino, Olga se encarga de ofrecer charlas a las nuevas generaciones en colegios. “Ahora nos miran con más interés”. Las charlas son “sobre todo de orientación laboral. En la España profunda todavía cuesta. Hay poblaciones donde hasta hace unos años todavía se veía raro la presencia de una mujer en un cuerpo como la Guardia Civil", comenta.

Yolanda destaca el bajo porcentaje de mandos femeninos. “Al haber llegado más tarde al cuerpo para ascender también cuesta más. Ahora la mujer con mayor rango es una teniente coronel y en poco tiempo espero que haya alguna general”, profetiza.

Las tres confirman que no tienen ningún problema con sus compañeros y que no notan ningún trato diferente por su sexo. “Si hay algún problema se habla y en paz. Yo he tenido tres incidentes en 30 años y ninguno ha llegado a mayores”, dice Pachi.

La Guardia Civil colabora activamente con la Fundación Inspiring Girls. “Es algo voluntario. Te apuntas por tus características. Se inscriben mujeres de cualquier profesión y en los centros escolares con chicas adolescentes, en edad de orientarse laboralmente, damos charlas para inspirarlas, empoderarlas y abrirles los ojos contándoles nuestra experiencia en una institución masculinizada. Es como decirles que es posible, que si nosotras hemos podido ellas también”.