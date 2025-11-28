La Junta, los sectores productivos y los sindicatos demandarán al Gobierno que rectifique la planificación eléctrica de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido una reunión junto al viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, y el presidente del Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, José Andrés Santos, en la que se ha decidido presentar alegaciones conjuntamente para que el Gobierno central rectifique la planificación eléctrica de la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota, en este encuentro, celebrado en la sede de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz, y en el que han participado representantes de todos los sectores productivos, sindicatos y otras entidades, se ha recordado que de las 20 actuaciones propuestas al Ministerio para la Transición Ecológica sólo ha sido incluida una, que corresponde a una inversión no ejecutada de la planificación vigente.

El viceconsejero de Industria ha asegurado que "todos unidos" presentarán estas alegaciones a la propuesta del Gobierno de España de la planificación de inversiones de la red de energía eléctrica 2025-2030, que ha planteado el Gobierno de España para Andalucía, y, en concreto para la provincia de Cádiz y ha señalado que espera que sean atendidas las peticiones y demandas en este ámbito energético y "que el Gobierno rectifique".

Cristóbal Sánchez ha subrayado que "el Gobierno de España vuelve a dar la espalda a la comunidad y también a Cádiz, en esta nueva planificación estatal, que es fundamental para el medio y largo plazo ya que, en el corto plazo, y gracias a la tramitación de la Junta de Andalucía, se están desplegando ya infraestructuras que están posibilitando importantes proyectos a día de hoy".

"Necesitamos que se atienda la petición realizada desde la Junta, necesaria para las inversiones y las nuevas empresas que quieran implantarse, para impulsar proyectos industriales, desarrollar energías renovables y en definitiva, crear empleo y oportunidad en nuestra provincia", ha manifestado.

Sánchez ha explicado que de las 111 infraestructuras eléctricas que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha propuesto al Ministerio para esta nueva planificación, sólo han sido incluidas 25. Y en la provincia de Cádiz sólo una de las 20 actuaciones solicitadas ha sido aceptada, además de que apenas se ha contemplado el 1% de la inversión reclamada por la Junta de Andalucía.

En este sentido, ha añadido que la de Cádiz se centra en la finalización de la nueva Subestación de la línea El Zumajo-Puerto Real, que pertenece a planificaciones anteriores.

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas ha asegurado que la planificación de la red transportes es "importantísima para el futuro de Cádiz, porque allá donde haya energía habrá industria, habrá crecimiento, habrá nuevos servicios públicos, habrá viviendas". "En definitiva hablar de infraestructuras, de transportes, de electricidad es hablar de esas grandes autopistas que conducen la electricidad y que son fundamentales para vertebrar la provincia", ha dicho el viceconsejero.

Sánchez ha finalizado afirmando que todas las infraestructuras que den solvencia a la red son iniciativas adecuadas. Hay que compatibilizar esas inversiones con aquellas que permiten el desarrollo de las infraestructuras y ha señalado que la provincia de Cádiz es la segunda provincia en cuanto a producción de energías renovables.

El viceconsejero ha explicado que la provincia gaditana tiene una potencia instalada que supera el 20% de la potencia que hay instalada en Andalucía, de ahí su relevancia en cuanto a la generación de energía renovable. Cristóbal Sánchez ha apuntado que "lo más importante, y en eso incide de manera muy relevante la propuesta de la Junta de Andalucía, es que esas energías renovables se queden en Cádiz y que sirvan para traer inversión, para el desarrollo de la provincia y que esto redunde en un crecimiento de la industria".

Por su parte el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, José Andrés Santos, ha manifestado que "el encuentro con todos los sectores productivos de la provincia de Cádiz junto con la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo porque necesitamos y demandamos una capacidad energética para la provincia acorde con la capacidad productiva y desarrollo de los próximos años".

"Con la planificación que ha llevado a cabo el Ministerio, a través de Red Eléctrica, quedamos en una desventaja competitiva para esos próximos cinco años, por lo que presentaremos alegaciones hasta el próximo 16 de diciembre. Y lo vamos a hacer todos unidos porque si no se modifica esta decisión perderíamos todos", ha asegurado.

Santos ha añadido que van a lanzar al Ministerio un mensaje de unidad y de situación crítica a la que se enfrentan las empresas e industrias de la provincia y los desarrollos también residenciales tan vitales para la provincia. "Un mensaje claro, en el que estamos todas las empresas y sindicatos unidos con esta demanda de la Junta de Andalucía, que defiende los intereses que nosotros estamos reclamando", ha concluido.