La Junta renovará antes de final de año el firme de las autovías Jerez-Los Barrios y Jerez-Arcos

La Junta de Andalucía renovará el firme de la autovía Jerez de la Frontera-Los Barrios (A-381) y la autovía de Jerez de la Frontera a Arcos de la Frontera (A-382) antes de que finalice este año. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha explicado en un comunicado que ha adjudicado por más de 3,6 millones de euros UTE formada por Asfaltos Garrucho y Aglomerados Andaluces el contrato de firmes para la provincia de Cádiz, que mejorará el estado de estas dos autovías y otras carreteras de la red viaria autonómica.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado “el esfuerzo inversor, con cerca del triple de dinero para revertir los daños que ha causado las DANAs en las carreteras autonómicas”. En el caso de la provincia de Cádiz, se ha decantado por iniciar las actuaciones “en dos autovías claves para las comunicaciones” y otras carreteras. Además, ha avanzado que será “la primera fase para la rehabilitación integral de las dos autovías, que tendrá continuidad en 2026”.

La Consejería de Fomento renovará el firme en un tramo de 10 kilómetros de la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), situada entre términos municipales de Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules y Los Barrios. También se reparará la carretera de acceso a la A-381 desde Jerez de la Frontera. Igualmente, actuará en otros 10 kilómetros de la autovía de Jerez-Arcos, en el término de Arcos de la Frontera y la carretera A-383 que conecta Espera con Arcos de la Frontera.

Las obras que se van a desarrollar en estas carreteras se centrarán sobre todo en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado, repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo.

La Junta de Andalucía prevé invertir hasta final de año 23,8 millones de euros en toda Andalucía, casi tres veces más de lo que se ha hecho en años anteriores. Además, este paquete de firmes, con partidas en todas las provincias andaluzas, está incluido en un Plan de Asfaltado y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno andaluz para actuar en los puntos más conflictivos de la red autonómica de carreteras.