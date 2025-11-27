La Junta organiza un taller para fomentar el emprendimiento en torno a algas y salinas

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha organizado un taller para fomentar el emprendimiento en torno a las algas y las salinas en el centro de visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz. En esta cita ha participado el delegado territorial de esta Consejería, Óscar Curtido, junto a la directora conservadora de este espacio natural protegido, Paloma Bordons, representantes de empresas, gestores, economistas e investigadores.

Esta jornada se ha desarrollado en el marco del proyecto Life IP Intemares, como taller sobre el fomento del emprendimiento en la Red Natura 2000 marina y litoral de Andalucía, enfocado al aprovechamiento alguícola, la salinicultura y las plantas halófilas (especies vegetales que viven de manera natural en suelos con alta concentración de sal, como marismas, playas y litorales).

Óscar Curtido ha subrayado “la extraordinaria riqueza natural de la bahía gaditana y la apuesta firme de la Junta de Andalucía, a través de esta Consejería, por los espacios naturales protegidos y por el desarrollo sostenible relativo a la economía azul, que plantea oportunidades en nuestra tierra”. Asimismo, ha valorado la importancia de la actividad acuícola y salinera, desde el respeto al medio ambiente, y del emprendimiento en esta materia.

Los objetivos de esta jornada se han basado en compartir experiencias y modelos de negocio innovadores ligados a la alguicultura, la producción salinera y otros vegetales comestibles de marismas. También se han centrado en poner de relieve el papel del aprovechamiento vegetal y la actividad salinera sostenibles en la conservación de la biodiversidad marina y litoral, así como en presentar las tendencias, oportunidades y nuevas líneas de comercialización sostenible. A esto se suma el fomento del diálogo entre agentes públicos, privados y científicos, impulsando propuestas que refuercen la economía azul.

TRADICIÓN EN EL APROVECHAMIENTO ACUÍCOLA Y SALINERO

Durante este taller se ha recordado que el litoral andaluz y, en especial, sus marismas mareales, han sido lugares de aprovechamiento acuícola y salinero desde antiguo y que la administración ambiental andaluza está comprometida con el desarrollo de estas actividades, cuyos requerimientos de producción se basan en el buen estado ambiental de estos espacios. Además, se ha incidido en el refuerzo de la sostenibilidad y en que el mantenimiento de estos enclaves repercute en la conservación del patrimonio natural, histórico y cultural.

Entre los ejemplos de innovación presentados en este encuentro están el uso industrial de microalgas en filtros de aire, la acuicultura multitrófica, el uso médico de ciertas plantas de marisma y el empleo de algas en materiales de construcción o embalaje. Y se ha hecho referencia al ámbito gastronómico, con aplicaciones en forma de fermentados veganos o sal baja en sodio.