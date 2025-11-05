La Junta ofrece a los ayuntamientos fondos para contratar a jóvenes desempleados durante seis meses

Los representantes de la Junta, en el centro, con las autoridades municipales a las que les han informado de la convocatoria

La Junta de Andalucía ha aprobado el programa Activa-T Joven destinado a contratar durante seis meses a jóvenes de entre 18 y 29 años desempleados a través de los ayuntamientos. En el total de la provincia de Cádiz el objetivo es alcanzar al menos los 442 contratos para los que se destinarían 7,65 millones de euros, una partida que solo representa el 8,5% de los fondos aprobados para este plan a nivel andaluz.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 17 de noviembre, según ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez.

La iniciativa está destinada a impulsar la contratación de estos jóvenes por parte de los ayuntamientos y entidades locales autónomas, que recibirán ayudas de hasta 17.000 euros por cada contrato. Según Colombo, “el objetivo inicial de este programa es promover el acceso al mercado laboral de, al menos, 442 jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años, ambos inclusive, que se incorporarán durante un periodo de seis meses a jornada completa a proyectos diseñados por los propios entes locales”.

La inversión global alcanza en la provincia de Cádiz los 7,65 millones de euros y está cofinanciada por el FSE+ con cargo al Programa Fondo Social Europeo Plus Andalucía para el periodo 2021-2027. La partida a nivel regional alcanza los 89,7 millones de euros, de modo que a la provincia solo llegará el 8,5% a pesar de ser una de las más castigadas por el desempleo juvenil. En Cádiz los 442 jóvenes que se prevé que puedan beneficiarse de estos fondos se limitan al 5% de los 8.000 a los que la Junta ha establecido llegar en toda Andalucía.

Según establece la convocatoria, las corporaciones locales podrán contratar a jóvenes inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo y que sean, además, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por cada contrato formalizado, recibirán una subvención que oscilará entre los 10.900 y los 16.000 euros, en función del grupo de cotización en el que queden encuadrados (grupos 1 al 10). Esos importes podrán incrementarse en 1.000 euros cuando la ocupación de la persona contratada esté comprendida en el listado de empleos digitales o empleos verdes recogidos en las bases reguladoras del programa, con la posibilidad de alcanzar así un máximo de 17.000 euros.

Los proyectos presentados por los ayuntamientos y las entidades autónomas locales tendrán una duración máxima de 12 meses y determinarán el número de contrataciones necesarias, así como los perfiles profesionales que requieran. Deberán comenzar en el plazo máximo de dos meses, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de concesión, y se considerarán iniciados con la formalización de al menos uno de los contratos incluidos en el concepto subvencionable.

Mercedes Colombo ha animado a los ayuntamientos y corporaciones locales a participar en esta convocatoria tan beneficiosa para el empleo en sus municipios y ha aclarado que “se establece que las contrataciones acogidas al programa no podrán en ningún caso cubrir plazas de naturaleza estructural, es decir, no sustituirán las tareas que desempeñen los empleados municipales”.

En cuanto a la selección de los candidatos, se realizará a través de una oferta pública de empleo que la entidad local deberá presentar ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Este organismo preseleccionará a dos candidatos y finalmente serán los ayuntamientos o las entidades autónomas locales los que formalizarán las contrataciones finales.

Durante este miércoles también se ha celebrado un encuentro informativo con ayuntamientos y entidades locales de la provincia, en el que los técnicos de la Delegación Territorial de Empleo en Cádiz han explicado en detalle los aspectos de la convocatoria, con el objetivo de facilitar la presentación de solicitudes y resolver las dudas de los responsables municipales sobre el proceso.