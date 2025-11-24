La Junta destina 1,25 millones a arreglar el firme de la A-381 entre Medina y Campo de Gibraltar

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está desarrollando nuevos trabajos de rehabilitación del firme en diferentes tramos de la autovía A-381, que enlaza Jerez con Los Barrios. Una actuación que se suma a las realizadas con anterioridad en esta vía y que tiene un valor estimado de 1,25 millones de euros.

Los trabajos que se están ejecutando en la A-381, en varios tramos de la autovía desde Medina Sidonia al Campo de Gibraltar, se suman a los ejecutados anteriormente en el término municipal de Jerez de la Frontera y tienen por objeto la rehabilitación del firme, saneando patologías como deformaciones, roturas y cuarteos o pérdida del árido en la capa de rodadura, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de esta Consejería en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, ha estado presente en el desarrollo de estos trabajos, en el término municipal de Medina Sidonia, señalando que este tipo de actuaciones "son necesarias para velar por el buen estado de esta autovía" y forman parte de "la apuesta" del Gobierno andaluz por el mantenimiento de la red de carreteras autonómica en la provincia gaditana.

Asimismo, ha indicado que con estas obras, "además de favorecer el mantenimiento de esta infraestructura viaria, se contribuye a la mejora de la seguridad vial en una carretera muy transitada".

NUEVE KILÓMETROS AFECTADOS

Este tipo de actuaciones, destinadas a mejorar el firme y mantener el estado de esta infraestructura viaria, se encuadran en el contrato de rehabilitación de firmes de la red de carreteras de Andalucía correspondiente a esta zona de la provincia de Cádiz y adjudicada a la UTE Asfaltos Garrucho SA Aglomerados Andaluces SL.

Además, se ha apuntado que desde la Consejería se han invertido 75.000 euros en tareas de desbroce, poda y tala de árboles con tronco menor de diez centímetros y del triturado de los residuos forestales que se generen en los márgenes de la vía de servicio de la A-381, en concreto, entre las salidas 45 y 54.

Se trata de unos trabajos que se desarrollan a lo largo de nueve kilómetros de vía con el objetivo de mejorar la seguridad en la circulación de vehículos y reducir el riesgo de incendios forestales, ya que este tramo se encuentra en el interior del Parque Natural de Los Alcornocales.

Estos trabajos comenzaron el pasado 18 de noviembre y se van a extender a lo largo de todo el presente mes de noviembre.

La autovía A-381 enlaza Jerez de la Frontera y Los Barrios, tiene una longitud de más de 88 kilómetros y pertenece a la Red Básica Estructurante de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía.