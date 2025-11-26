La Junta desarrolla un encuentro provincial para reforzar el impulso a la marca Parque Natural

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha presidido un encuentro de la marca Parque Natural con empresas de la provincia, en el que ha destacado “el valor de la colaboración público-privada para reforzar el impulso a este distintivo y, con ello, al desarrollo socioeconómico sostenible, en el entorno de los magníficos espacios naturales protegidos de nuestra tierra”.

Este encuentro provincial, celebrado en el Rancho Cortesano en Jerez, ha reunido a empresas vinculadas a la marca Parque Natural procedentes de distintas comarcas gaditanas, directores conservadores de espacios naturales de Cádiz y otros participantes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, impulsora de este ciclo de jornadas que se desarrolla en las distintas provincias andaluzas.

El delegado territorial de esta Consejería ha incidido en el avance de sinergias entre el empresariado y la gestión de los parques naturales, precisando que este encuentro “es idóneo para estrechar vínculos, desde una visión compartida de los valores y objetivos de la marca Parque Natural, que permita impulsar su avance como instrumento para la mejora de la actividad empresarial, la cooperación entre empresas y el desarrollo sostenible en estos espacios protegidos, que son tesoros de nuestro patrimonio natural”.

Asimismo, Curtido se ha referido al “compromiso del Gobierno andaluz y a la apuesta compartida con el empresariado para la conservación del patrimonio natural y cultural, y por un modelo de desarrollo amparado en la sostenibilidad y la generación de riqueza, empleo y oportunidades en el territorio”.

La provincia de Cádiz cuenta con 38 empresas adheridas a la marca Parque Natural de Andalucía, contando con 411 productos y servicios de distinta índole vinculados al territorio, incluyendo desde producción natural (agricultura, pesca, etc) y artesanal a turismo de naturaleza.

Diagnóstico y apoyo a las empresas adheridas

Este encuentro, enmarcado en un proceso de diagnóstico e impulso que está realizando esta Consejería, ha servido para estrechar lazos entre los participantes, además de darles a conocer un estudio de opinión sobre este distintivo, fruto de una encuesta a todas las empresas licenciatarias de la marca, así como visitas y reuniones individualizadas. Así se persigue conocer desde la escucha activa sus expectativas y necesidades, para alcanzar una visión compartida en cuanto a las prioridades de trabajo y la actualización de las acciones de impulso y promoción. También se ha incidido en el compromiso ambiental con los espacios naturales.

De este modo, el ciclo de encuentros provinciales completa el proceso de diagnóstico colectivo de la marca, para reforzar su estrategia, impulso y promoción con información cualitativa procedente del empresariado. Este contexto engloba distintas medidas de apoyo que respaldan a las empresas certificadas por esta norma de calidad y de consolidación de la marca, que han podido conocer los participantes de este encuentro.

Por último, el delegado territorial de esta Consejería en la provincia ha recordado la importancia de la marca Parque Natural de Andalucía “para mostrar a los consumidores el compromiso con los espacios naturales y su conservación, así como el trabajo de calidad en un marco sostenible”.

La marca Parque Natural de Andalucía es un distintivo que concede la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a empresas (turísticas, artesanales y agroalimentarias) que desarrollan su actividad económica en los municipios de los espacios naturales protegidos, para ofrecer a los visitantes determinados productos y servicios que ponen en valor sus recursos naturales y patrimonio cultural, garantizando su origen, calidad y respeto medioambiental.

Estos encuentros provinciales se enmarcan en el proyecto de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos ‘Acciones de dinamización socioeconómica y promoción de la sostenibilidad en espacios naturales protegidos de Andalucía’, desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y cuenta con fondos del Programa FEDER Andalucía 2021-2027.