Juicio en Cádiz a un acusado de agredir sexualmente a un menor: “A ti esto te gusta”

“Quita la mano, relájate, ya no te va a doler más. A ti esto te gusta, tú tenías que ser una mujer”. Según la Fiscalía Provincial de Cádiz, éstas son algunas de las frases que un hombre le dijo a un menor de edad mientras lo violaba. Las agresiones sexuales –fueron varias– se sucedieron durante tres años, desde 2004 hasta 2007, un periodo del tiempo en que el menor tenía entre 14 y 17 años. Por estos hechos, el fiscal lleva a juicio al acusado como autor responsable de un delito continuado de agresión sexual y solicita para él la pena de 13 años y medio de prisión y el pago de una indemnización de 6.000 euros por los daños causados.

Tal y como recogen las conclusiones provisionales del fiscal, el procesado mantenía una relación de amistad con los padres del chico desde hacía tiempo.

Sobre el año 2004, cuando el menor tenía 14 años de edad aproximadamente, el encausado lo llevó en moto hasta su casa y, una vez allí, lo agredió sexualmente. “El perjudicado se resistió, más le fue imposible escaparse porque el procesado lo sujetaba y le tapaba la boca”, especifica el escrito de calificación fiscal, que precisa que “al finalizar, el hombre llevó al niño junto a sus padres como si no hubiese ocurrido nada”.

A consecuencia de este episodio, el menor tuvo “muchos dolores”, pero no contó nada de lo sucedido “por temor”.

La acusación pública señala que estos hechos se volvieron a repetir en el tiempo, en concreto, desde el año 2004 hasta el año 2007, cuando la víctima tenía entre 14 y 17 años. “En ocasiones, las agresiones sexuales ocurrían en la propia vivienda de los padres del menor”, apunta el fiscal. Para ello, “el acusado aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con él”.

Durante el transcurso de estos episodios, el encausado le refería al menor: “Quita la mano, relájate, ya no te va a doler más. A ti esto te gusta, tú tenías que ser una mujer”;o “tu padre es un mierda, no tienes que hacerle caso, no le escuches, no hables con él de nada”, exponen las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Sobre el año 2005, prosigue el escrito de acusación, el procesado conminó al chico a que mirase cómo mantenía relaciones sexuales con una mujer en su domicilio y, a continuación, incitarlo a que él también lo hiciera.

Según la Fiscalía, en la vivienda del encausado había numeroso material audiovisual de contenido sexual que el hombre reproducía al menor.

El perjudicado “nunca acudió a un centro médico ni comentó lo ocurrido con familiares u otras personas hasta el momento de la denuncia”, interpuesta a comienzos de 2018.

A consecuencia de estos hechos, el denunciante sufre trastornos por estrés postraumático reactivo a estresor psicosocial compatible con los abusos de los que fue objeto en la adolescencia.

Además de la pena privativa de libertad de 13 años y medio y la indemnización económica, el Ministerio Fiscal propone que el acusado no pueda aproximarse al menor ni comunicarse con él durante un periodo de 15 años. Asimismo, plantea su inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público y de cualquier profesión relacionada con menores de edad por seis años.

Está previsto que la vista oral por esta causa se celebre el próximo 21 de septiembre en la Audiencia Provincial de Cádiz. El tribunal encargado de juzgarla será el de la Sección Cuarta.