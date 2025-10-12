Juanino, el defensor de la nobleza del burro desde Vejer

Juanino cuida de nueve burros en Vejer. Entre molinos y montes, este catedrático de la vida, con una cultura que impresiona cuando se le escucha, tiene algunos proyectos hermosísimos, como el de crear un Paraiso del burro en la vaguada que forman dos de las laderas de su pueblo. De momento, él sigue cuidando de sus animales y de su familia mientras trabaja en Cárnicas Alcázar.