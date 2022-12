Juan Espadas asegura que las iniciativas industriales del Gobierno en Cádiz generan "carga de trabajo e ilusión"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha destacado que las iniciativas industriales del Gobierno de España están generando “carga de trabajo e ilusión en la Bahía de Cádiz y en el conjunto de la provincia” y se están viendo los resultados económicos, de empleo y expectativas de futuro en sectores como la energía y el hidrógeno verde. Además, Espadas ha querido resaltar su satisfacción porque esta zona “necesitaba ese compromiso e implicación”.

Juan Espadas, que ha participado este lunes junto al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en la reunión de la ejecutiva provincial y la interparlamentaria, ha destacado que esta semana se aprobará con “el rodillo de Partido Popular” el presupuesto de 2023, que no se ha dialogado, ni ha existido voluntad de acuerdo de ninguna propuesta de la oposición, ni siquiera el gran acuerdo que hemos planteado los socialistas en materia de salud.

“Las prioridades de Moreno Bonilla parece que son otras y niega el problema que padece la Atención Primaria”, ha manifestado Espadas. Además, ha criticado que haya muchos compromisos que él mismo asumió y que no tienen reflejo en estos presupuestos”. Así, ha lamentado que “este presupuesto no es para Cádiz” porque no se recogen compromisos como Valcárcel, la Ciudad de la Justicia o el Hospital de Cádiz.

Por último, Espadas ha destacado que el PSOE de Andalucía sigue trabajando de cara a las elecciones municipales y tiene plena confianza en que los alcaldes y alcaldesas socialistas renovarán la confianza. Además, ha afirmado que se prepararán las mejores candidaturas posibles para trasladar confianza a vecinos y vecinas. “Estamos ilusionados con el trabajo que realizamos, frente a quien confronta todo y pretende el desgaste, como es el PP", ha concluido.