Un joven de 18 años es apuñalado en Benalup

Un joven de Benalup-Casas Viejas ha resultado herido por arma blanca este fin de semana. Según han confirmado fuentes policiales, el suceso ocurrió el pasado sábado, sobre las seis de la mañana, en el término municipal jandeño. La víctima, de 18 años, es sobrino de Francisco González Cabaña, ex alcalde de la localidad, ex presidente de la Diputación Provincial de Cádiz y ex diputado y ex senador por el PSOE.

Los hechos comenzaron en un área de ocio nocturno habilitada al aire libre a las afueras del pueblo. En la zona de los aparcamientos, se produjo un primer altercado protagonizado por varios jóvenes de Paterna. Poco después, estas mismas personas abordaron a un chico, también de Benalup, se lanzaron sobre él, lo tiraron al suelo y le dieron patadas y puñetazos de forma reiterada.

Acto seguido, los agresores se dirigieron hacia el casco urbano de Benalup y atacaron al sobrino de González Cabaña frente al Instituto Casas Viejas. Uno de los asaltantes le clavó una navaja en la parte superior derecha del tórax. La suerte quiso que el arma rebotase en una costilla y no llegase a penetrar en el pulmón. El atacante también le propinó al joven golpes en la parte posterior del cráneo.

Los agresores huyeron del lugar no sin antes arrojar la navaja a los jardines del instituto, acción que fue vista por varios testigos, quienes informaron a los agentes de la autoridad sobre el lugar donde se encontraba el arma blanca.

La víctima del apuñalamiento fue atendida en el Hospital de La Janda. Sufrió contusiones en la cabeza y requirió cinco puntos en el pecho. Tanto él como el joven que sufrió la paliza han presentado denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Según ha podido saber este periódico, después de tomar declaración a los denunciantes y a otros testigos, los agentes ya han practicado detenciones.