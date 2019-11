Ahora sí. En diciembre José Ortiz (PP) no dimitió como alcalde de Vejer y prefirió renunciar a su escaño en el Parlamento andaluz. Pero sí lo hace ahora, tras ser elegido diputado nacional. Este viernes, antes de presentar oficialmente la renuncia a sus cargos de diputado provincial y de alcalde, Ortiz fue entrevistado en la hemeroteca de Diario de Cádiz, donde hizo balance de su gestión y analizó su futuro político más inmediato.

–Vaya año lleva usted: adiós al Senado, número uno a la fuerza para las elecciones andaluzas, no coge ese escaño para seguir de alcalde, se queda sin ser diputado nacional en abril, gana las municipales en Vejer, es elegido diputado provincial, es pieza clave en la renovación del PP provincial, y ahora es elegido diputado nacional y renuncia a la Alcaldía. La de titulares que ha generado usted en estos 12 meses...

–Ya. Pues imagínese cómo estoy yo. La verdad es que este año no ha sido normal. He estado metido en todas. Pero la verdad es que los tiempos no nos han acompañado, con tantas elecciones anticipadas.

–Digo yo que si los vejeriegos estaban contentos con que usted siguiera de alcalde tras las elecciones andaluzas de hace un año, ahora tendrían que estar indignados con su marcha, ¿no?

–Bueno, pero también es verdad que el único pueblo de la provincia donde ganó el PP en aquellas elecciones andaluzas fue en Vejer, y la gente sabía entonces que si me iba al Parlamento andaluz tenía que dejar la Alcaldía, porque eran cargos incompatibles. Yo puedo entender que entonces hubiera gente cabreada porque no me fui al Parlamento andaluz y también puedo entender que haya gente molesta porque ahora dejo la Alcaldía. Pero a esas personas lo que les digo es que nuestro aval va a ser la transformación que va a experimentar Vejer en estos cuatro años. Los proyectos que tienen en marcha la Junta de Andalucía y la Diputación y los que tenemos preparados en el Ayuntamiento van a mejorar mucho el municipio.

–¿Cuál va ser realmente el cometido que va a asumir en el Grupo Popular en el Congreso en esta legislatura?

–Eso aún no está definido. Antes de configurar el grupo y repartir responsabilidades mi partido quería conocer mi disponibilidad y hemos acordado que era incompatible centrarme de lleno en el Grupo Popular en el Congreso y mantener mi agenda como alcalde. Cuando fui secretario del Grupo Popular en el Senado tuve que pedir muchos favores para poder estar en Vejer asistiendo a actos institucionales, inaugurando una Feria o en unas jornadas importantes para el pueblo. Y menos mal que teníamos mayoría absoluta en el Senado y mis ausencias en las votaciones no se notaban. Pero ahora es imposible porque tendré que estar tres o cuatro días a la semana en Madrid. Por ejemplo, el lunes no podré estar en el pleno de mi renuncia como alcalde porque me han convocado a una reunión en el Grupo Popular del Congreso.

–Pero la decisión final la ha tomado usted, ¿no?

–Sí, pero es que me dijeron que este podía ser mi último tren. Ya tuve muchas críticas cuando renuncié a mi acta de parlamentario andaluz porque quería seguir trabajando por mi pueblo. Pero ahora ya no podía darle otro portazo a mi partido. Hasta ahora donde he estado ha sido bueno para Vejer y lo que confío es que siga siendo así. Creo que esta es una oportunidad que ni Vejer ni yo podíamos desaprovechar. Y también hay vejeriegos que me han dicho que para ellos es un honor tenerme en el Congreso. Tenga en cuenta que Vejer no tiene un diputado desde los tiempos de Antonio Morillo.

–¿Descarta usted volver algún día a la Alcaldía de Vejer?

–Tengo 36 años recién cumplidos y con esa edad yo no me cierro ninguna puerta.

–¿Cómo es el nuevo alcalde?

–Manuel Flor es una persona que está conmigo desde 2009, cuando se me ofreció para ayudarme a llegar a la Alcaldía. Desde entonces no se ha despegado de mí y tiene mi máxima confianza. Todo lo que tiene se lo ha ganado a base de esfuerzo y donde ha estado, ha triunfado. Es mi amigo y compañero y además conoce perfectamente Vejer y todas las delegaciones municipales.

–¿Por qué ha decidido usted seguir de concejal?

–Pues sigo porque me gusta estar vinculado a Vejer y, al igual que el nuevo alcalde nunca me ha dejado solo en todos estos años, yo tampoco le voy a dejar solo en esta nueva etapa y asumiré las delegaciones que él me encomiende. Lo único que sé es que seré el segundo teniente de alcalde.

–Después de ocho años y medio de alcalde, ¿de qué se encuentra más satisfecho y cuál es su gran asignatura pendiente?

–Lo que más satisfacción me produce es ver que los vejeriegos están ahora orgullosos de serlo. Eso que parecía imposible, que la gente de Vejer estuviera satisfecha de su pueblo, lo hemos conseguido. Y en cuanto a los proyectos, me quedo con que el nuevo hospital esté abierto al cien por cien. Es un alivio para mucha gente. Y lo peor es que me voy sin haber alcanzado el pleno empleo. La lista de parados se ha ido reduciendo en estos años pero aún hay gente que lo está pasando mal. Y como venga otra crisis no sé si lo podríamos soportar.

–¿Está frustrado por no ser el presidente provincial del PP?

–Para nada, para nada. Cuando yo defendía la necesidad de que hubiera una renovación en el PP de Cádiz sabía dónde me metía y sabía que me podía quemar. Pero bendita quema la mía.

–¿Por qué? ¿Cree usted que se visualiza una mejora en el PP tras el cambio habido en la presidencia provincial?

–Claro que se visualiza, y eso que la nueva dirección lleva poco tiempo y, además, teniendo que afrontar unas elecciones en las que hemos mejorado de manera sustancial, recuperando un senador y un segundo diputado. El partido va a mejor pero no porque ya no esté Antonio Sanz, que era el mejor presidente que Cádiz podía tener. Pero llega un tiempo en el que las personas tienen que saber cuándo ha pasado su tiempo y cuándo tiene que dedicarse a otras responsabilidades. Y en el PP había una generación que estaba llamando a las puertas sin que se las abrieran. El PP de Cádiz no podía ser una mesa camilla. Creo que la renovación ha sido buena para todos , incluso para el propio Antonio Sanz.

–¿Y no cree que había mucha gente en el PP de Cádiz que no le quería a usted de presidente provincial?

–No. Yo no soy presidente porque, en un momento en el que sabía dónde me metía, llamé a la dirección del partido para decirle que la persona de consenso era Ana Mestre y que ella contaba con todo mi apoyo y toda mi lealtad. Y creo que lo he demostrado.

–¿Qué se puede hacer por Vejer desde Madrid?

–Cuando entré en la Alcaldía, Teófila Martínez me dijo una cosa que no he olvidado. Me dijo que hay proyectos que hacen ciudad. Ella lo demostró con el segundo puente, porque peleó muchísimo para lograr esa obra. Y me animó a que yo hiciera lo mismo con el hospital de Vejer, porque era fundamental para mi pueblo. Y lo hemos conseguido. Ahora mi siguiente objetivo es la autovía Vejer-Algeciras. Ese va a ser mi campo de batalla. Y si hay que dormir en la carretera para lograrla, lo haremos; y si hay que atarse a una bionda, nos ataremos. Y eso lo haremos esté el partido que esté. Cuando era senador ya lo demostré porque me abstuve en la votación de los Presupuestos Generales del Estado que presentó mi partido ya que la partida reservada a esa autovía era muy corta. Me llevé algún cosqui pero en mi partido ya me conocen.

–¿Logrará Pedro Sánchez su investidura?

–No lo sé pero en cualquier caso creo que va a ser una legislatura corta. Es que no entiendo por qué el PSOE no ha llamado aún a las puertas del PP. Para evitar la repetición de las elecciones generales Pablo Casado le planteó a Sánchez un pacto de Estado basado en 11 puntos y lo que hizo el PSOE fue hablar con Bildu para cerrar un acuerdo en Navarra. Y ahora no nos coge el teléfono y además en 48 horas cierra un acuerdo con Podemos. Decía Pedro Sánchez que gobernar con Podemos era algo que le quitaba el sueño y han terminado acostándose juntos. Allá él. Que el PP facilite la investidura del PSOE no es algo descabellado pero evidentemente eso se tiene que hacer llegando a un acuerdo y no con un cheque en blanco. Es que no hace falta que gobernemos con ellos. Con nuestra abstención ya valdría, que es lo que vienen diciendo socialistas como Leguina, Nicolás Redondo, Ibarra o Alfonso Guerra. Pero el PSOE ya ha elegido su línea. Y la mejor muestra es que 48 horas después de las elecciones ya habían cerrado un acuerdo con Podemos.

–¿Qué debe hacer el PP con Vox? ¿Le incomoda el mensaje de ese partido?

–Claro que me incomoda el mensaje de Vox. Mucho. Pero si están al final en la Mesa del Congreso será porque los ciudadanos lo han puesto ahí. A mí no me preocupa que Vox esté en la Mesa del Congreso sino que tenga tantos diputados. Es que yo antes tenía localizados en mi pueblo a los votantes de Vox porque sabía el perfil de esos votantes. Pero ahora no. Vox ha sacado resultados preocupantes en barriadas obreras. Por eso nuestra tarea es desmontar su mensaje, poque han sabido conectar con quienes están hartos de la política. Pero eso requiere tiempo.