La jornada de reflexión, un día para poner lavadoras

La jornada de reflexión da para mucho. Tras una intensa campaña electoral de dos semanas, y a la espera de la llegada de la tan manida frase de "la fiesta de la democracia", el día antes de las elecciones es el elegido por los políticos para descansar tras una actividad frenética.

En esta jornada, es habitual ver a los candidatos en los medios de comunicación dando un paseo o practicando deporte, habida cuenta de que por ley no pueden pedir el voto a los electores.

Dentro de esta imagen de rutina, la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha ido más allá en esa intención de mostrar normalidad a la hora de contar a qué se ha dedicado en este sábado. Después de dos semanas fuera de casa, lo primero que se hace es poner una lavadora.

En su cuenta de Twitter, Teresa Rodríguez ha subido varias fotos junto a su pareja y alcalde de Cádiz, José María González Kichi, preparando entre ambos una lavadora con toda la ropa que había en la maleta que la candidata de Adelante Andalucía ha usado durante la campaña electoral.

Una imagen tan normal de un personaje público da lugar a muchos comentarios. De hecho, Teresa ha tenido que explicar por qué ponía esta lavadora con esta ropa en el día de hoy.

Bueno como estáis en to y no perdéis pintá os explico. La ropa estaba en la maleta (en medio de la foto) y hasta hoy no ha llegado a mi casa, nadie podía lavarla por mí. ¿Ahora? ¿Todo bien? Engaaa, ¡a disfrutar del sabadito, amigos!