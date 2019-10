El Pleno del Ayuntamiento de Trebujena ha rechazado, con los votos en contra del Gobierno local de IU, que suma mayoría absoluta en la Corporación, la propuesta del PSOE de organizar unas jornadas informativas y una consulta a la población sobre el macroproyecto turístico con hoteles, 300 viviendas y un campo de golf planteado en las marismas del municipio.

Tal y como adelantaron públicamente antes de la sesión plenaria, los socialistas pedían la celebración de unas “jornadas de debate” sobre el proyecto en las que intervinieran “técnicos del Ayuntamiento, ambientalistas e inversores”, así como una “votación” para que los trebujeneros opinaran “si quieren una urbanización privada en las marismas de Trebujena”.

El portavoz del PSOE, Miguel Guerra, argumentó que ahora es el momento de que el Consistorio promueva ambas iniciativas habida cuenta de que en las próximas semanas el Pleno deberá pronunciarse sobre las “más de 800 alegaciones” registradas en el periodo de exposición pública del proyecto, cuya tramitación se inició en 2003, hace ya más de 15 años. En la localidad se ha creado recientemente la denominada Plataforma Ciudadana contra el Macroproyecto en las Marismas de Trebujena, que se ha adherido a las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción, WWF/Adena y SEO Birdlife.

En palabras de Guerra, “todos queremos proyectos de inversión para Trebujena, que nuestro pueblo progrese, pero los trebujeneros deben conocer de primera mano la viabilidad y la sostenibilidad de este proyecto, porque el espacio natural en el que está planteado es único”. “Consideramos que algo tan clave y tan decisivo para el futuro de los trebujeneros tiene que votarse. Hay muchas preguntas, muchos pormenores y cada día estamos descubriendo muchas más más aristas que conlleva este proyecto”, afirmó en la sesión plenaria.

El portavoz socialista aseguró que “no estamos planteando ninguna locura, sino tener la máxima transparencia y garantías de que vamos a dar los pasos correctos respondiendo a la voluntad general del pueblo”.

El alcalde, Jorge Rodríguez, respondió que, desde el inicio de su tramitación, el proyecto ha pasado por el Pleno “como mínimo, diez veces” y siempre ha contado con los votos favorables del PSOE e IU –la última, en abril de este mismo año-. El regidor izquierdista, que aseveró que el Consistorio “nunca ha ocultado información” sobre esta iniciativa, manifestó que “no tiene ningún sentido hacer una consulta sobre algo que no se puede cambiar, porque el Ayuntamiento no puede anular el desarrollo urbanístico de Trebujena en los últimos doce años”.

En este sentido, Rodríguez explicó que en el año 2007 se dio luz verde al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Trebujena “con el apoyo del PSOE en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía”, siendo “el mayor punto de inflexión con respecto a este proyecto”, al calificar como urbanizables “con uso hotelero y turístico” los terrenos de las marismas elegidos para la ubicación del mismo. “Eso es inamovible y es un derecho de los propietarios del suelo”, apostilló.

El alcalde, que tildó de “oportunista” la propuesta del PSOE, insistió en que plantea “una consulta sobre algo que no tiene sentido legal ni jurídico”. Con todo, sí se mostró a favor de que “haya todos los debates que hagan falta”, pero “en el momento adecuado, cuando veamos si es posible o no el desarrollo de este proyecto”, al tiempo que recordó que años atrás se celebraron tres jornadas informativas. “Es verdad que la situación actual no es la misma que la de hace doce o trece años e IU va a seguir peleando para que el proyecto turístico, si se desarrolla en algún momento, lo haga con las máximas garantías medioambientales y de sostenibilidad. Ese debate sí hay que abrirlo en Trebujena con todos los datos en la mano, con los pros y los contras, pero cuando llegue el momento”, dijo.

El alcalde, que reprochó al PSOE que no haya presentado ninguna alegación y, sin embargo, “quiera ser ahora el adalid de la participación con el mensaje de que hay que darle la palabra al pueblo”, acusó al único partido de la oposición en el Pleno municipal de “aprovechar, por intereses políticos, el conflicto actual con los grupos ecologistas que, con sus datos en la mano y su capacidad de análisis, están en contra de la complejidad del conjunto o de parte del proyecto”.

En similares términos que Rodríguez se pronunció el portavoz del Gobierno local, Ramón Galán, que calificó de “irresponsable” e “incoherente” al PSOE por plantear esta propuesta “ahora”. Con todo, el concejal de IU fue más allá al abrir la puerta a la posibilidad de “convocar un referéndum, ya veríamos si vinculante o no, pero llegado el momento, cuando haya una información segura de que se va a ejecutar el proyecto".