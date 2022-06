“La respuesta clara al ‘Juanma lo haría’ es que no lo ha hecho”

Con una carrera política centrada en lo municipal, Irene García da el salto a la política andaluza en estas elecciones autonómicas defendiendo su gestión en la Diputación provincial y resaltando la apuesta por un PSOE renovado que busca movilizar al electorado.

–Primera campaña sin ser secretaria provincial del PSOE y primera vez como candidata al Parlamento andaluz, ¿está siendo muy diferente?

–Sinceramente no, porque yo todas las campañas las he vivido con la misma intensidad, incluso cuando no he encabezado ninguna lista. Recuerdo haber visitado el mismo número de pueblos, haber hecho los mismos kilómetros, porque forma parte de mi compromiso con el partido. Y lo hago además muy satisfecha porque vengo de una institución como la Diputación que ha sido capaz de cambiar el ritmo, el tono de lo que hacíamos y sobre todo de cumplir.

–¿Le costará mucho dejar la Diputación?

–No. Lo que sí le reconozco es que me tiemblan un poquito las piernas, porque llevo prácticamente 20 años en la política y siempre ha sido ligada a la política municipal y reconozco que empiezo un ciclo que es nuevo para mí, que lo hace también probablemente más ilusionante. Pero, como le digo, no es costar, en la Diputación hay un magnífico equipo, no sólo político que también, sino desde el punto de vista de los trabajadores, a los que siempre le tendré que agradecer que se sumaran al cambio de poner a la Diputación al servicio de los pueblos, y tengo la satisfacción de haber dejado mi granito de arena en esa institución.

–Las dos candidatas de los principales partidos tienen dos importantes cargos públicos en la provincia, Ana Mestre y usted. ¿En qué diferencia las formas de gobernar que han llevado a cabo?

–Bueno, no es comparar mujeres, creo que lo que tenemos que comparar son los dos modelos de gestión, que no tienen absolutamente nada que ver. Primero, por la invisibilidad de la Junta, y eso lo he vivido en primera persona. La Diputación ha sido la casa de todos los alcaldes y alcaldesas y, sobre todo, ha sido la institución de la respuesta. Eso no lo puede decir Ana Mestre. Y se lo digo en primera persona porque, fíjese, nosotros nos reuníamos cuando empezó el estado de alarma, que se creó una comisión con todas las instituciones, y cuando concluyó y la Junta volvió a tomar la gestión de toda la comunidad autónoma, como demandó Moreno Bonilla en multitud de ocasiones, no nos ha convocado jamás. Es más, yo solo he tenido la oportunidad de sentarme como presidenta de la Diputación con el presidente de la Junta en una ocasión y lo hicimos casi llevándolo a rastras los ocho presidentes de las diputaciones. Así que creo que ha habido dos modelos muy distintos, uno de una administración que ha estado con los ciudadanos y otra que no.

–Dijo María Jesús Montero en San Fernando que le importa un comino las encuestas, ¿a usted también?

–Mire, yo soy muy respetuosa con todas las empresas demoscópicas, pero vengo haciendo la mía propia. Primero, porque no es la primera vez que las encuestas se equivocan claramente en Andalucía. Y tengo dos episodios: uno cuando Javier Arenas ya estaba formando gobierno directamente y las últimas nuestras cuando no había ningún barómetro que no le diera la victoria al PSOE y el gobierno. Y ganamos pero no pudimos gobernar. Así que de forma simpática en todos los actos que tengo digo que todos los días recibimos multitud de llamadas, de compañías de teléfono, de seguros, de multitud de cosas y la inmensa mayoría de gente con las que me he encontrado a nadie le han llamado de ninguna empresa demoscópica. Yo lo que creo es que había un plan premeditado para estas elecciones. El PP quería que esto fuera un paseo militar y que la gente no se enterara que había elecciones al hacerlo coincidir con multitud de romerías, de ferias, en Cádiz con el Carnaval, un puente festivo en muchos sitios, con esta enorme calor, los finales de curso... Han intentado hacer ni siquiera campaña y forma parte de ese plan ideado para desmotivar, para que la gente diga eso de 'como va a ganar'. Pero las urnas están vacías, se llenan el 19 de junio y probablemente ese día se pueda dar una sorpresa.

–La candidata del PP ha dicho en este medio que se ha hecho más de 7.000 kilómetros.

–Pues yo no sé de dónde, sinceramente se lo digo. Yo estoy acostumbrada a que a todos los niveles, pero especialmente en la provincia, los responsables del PP se multiplicaran y prácticamente han estado ausentes. Han querido ocultar todo y se han pasado porque han ocultado hasta sus propias siglas, y se han dado cuenta que es que la gente no sabe de qué partido es Juanma Moreno y han tenido que hacer un vídeo para explicar que es del PP. Que el PP hable de buena gestión en esta provincia es muy complicado, sobre todo porque es el partido que ha votado en contra de que tengamos una reforma laboral que estabiliza el empleo, en contra de los ERTES, de la subida de las pensiones o del salario mínimo interprofesional. ¿Le parece mucho mil euros? Yo creo que se les ha hecho muy larga, porque los ciudadanos, con calor, con fiestas, romerías y Corpus van a acudir a votar.

–Sí han desembarcado muchos ministros del PSOE o el ex presidente Zapatero.

–Es que el Gobierno de España está comprometido con Andalucía y con proyectos concretos en Cádiz a través de distintos PERTES, tanto del sector agropecuario, naval o aeronáutico, y es consciente de que lo bueno que le venga a Andalucía es bueno para España. No podemos entender cómo se ha utilizado continuamente el mantra de intentar cuestionar las políticas de Pedro Sánchez cuando luego el señor Moreno Bonilla acude a todos los debates para sacar pecho de las políticas de Pedro Sánchez.

–El PSOE ganó en las pasadas elecciones autonómicas en Cádiz, aunque de poco sirviera, ¿está difícil volver a repetir victoria?

–Nosotros salimos a ganar, estamos convencidos de que si la gente acude a votar, y creo que ese lema escogido es una verdad absoluta, de que si votamos, ganamos. Somos muy conscientes de lo que ocurrió en las últimas elecciones autonómicas y hemos hecho un ejercicio de reflexión profunda y crítica desde el punto de vista interno. Hemos analizado lo que nos dijeron los ciudadanos, que nunca se equivocan cuando votan, y entendimos que nos habían dado un tirón de orejas, que había determinadas cosas que no habíamos hecho bien y determinadas cuestiones en las que habíamos llegado tarde. Y hemos sido capaz de renovar el liderazgo, de renovar un proyecto político con un programa que lleva más de un año debatiéndose y con una candidatura en Cádiz muy potente, con personas con capacidad de gestión que no vienen de nuevas pero con frescura. Yo llevo todos estos días intentando demostrar a los que se hacen manifestaciones tan simples de que ‘no lo han hecho tan mal' o ‘tampoco ha pasado nada’, es que no se habrá puesto enfermo ni habrán tenido que pedir cita a su centro de salud. Porque desgraciadamente lo que ha ocurrido es que en Cádiz se ha ampliado de manera clara la brecha de desigualdad y hoy cualquier persona no puede acudir con normalidad a su médico de cabecera y ni hablar si tiene una enfermedad grave, porque es alarmante el retraso en temas de especialidades.

–¿Qué diferencia hay entre Susana Díaz y Juan Espadas?

–Bueno, hay un proyecto renovado, no es cuestión de personas. Es verdad que es un liderazgo distinto, sobre todo porque Juan Espadas viene de haber combatido una pandemia desde lo municipal, pero sinceramente no es que haya cuestiones de diferencias entre uno y otro. Ambos defendían un proyecto socialista solvente, de apoyo a lo que más nos iguala, que son los servicios públicos, y creo que el partido en su conjunto con Juan Espadas a la cabeza ha sido capaz, como le decía, de recibir ese mensaje de las urnas de que había que renovarse. Hay una cosa que me gusta mucho del modelo de Espadas y es esa capacidad de escucha activa continua. Los ciudadanos y ciudadanas pueden tener claro que se presenta un PSOE renovado a nivel andaluz, de las candidaturas, de un PSOE que ha aprendido la lección y que ha tomado nota de lo que los ciudadanos necesitan, y nos presentamos a ganar nuevamente las elecciones.

–La mayoría de los alcaldes de los pueblos de la provincia son socialistas, pero se habla de una pérdida del voto rural, ¿hay un temor real en el PSOE a perder a esos votantes?

–No tengo esa sensación, hay determinadas cuestiones que por el hecho de repetirse muchas veces no son una verdad. Yo me he recorrido toda la Sierra de Cádiz, creo que me han faltado muy poquitos pueblos, me he recorrido muchos pequeños pueblos, y yo no he notado en ningún momento esa ausencia. Es más, es ahí donde más ganas tienen de acudir a votar, porque no olvidan que han cerrado los centros de salud en los momentos más complicados de la pandemia, que hicieron un proceso de vacunación donde nuestros mayores tuvieron que ir a otros pueblos, donde más han sufrido la eliminación de líneas educativas y donde han desmantelado el Servicio Andaluz de Empleo. Por tanto, es donde creo que va a haber una mayor movilización.

–¿Se ha perdido el miedo a discursos como el de Vox ?

–Yo creo que al contrario. De hecho Vox ha estado escondido, empezó con una campaña muy fuerte y ha ido a mucho menos hasta prácticamente ver lo nunca visto, que una candidata a la Presidencia de la Junta no haga campaña de forma diaria, que es lo que se hace en democracia. Y se han dado cuenta de que su candidata tiene un rechazo enorme hasta en su propio electorado y, desde luego, no son capaces de repescar de ningún otro electorado. Pero creo que Moreno Bonilla, si puede, va a gobernar con Vox, es que ya lo ha hecho, porque es presidente porque Vox quiso y le ha condicionado cada una de las acciones del Gobierno. Lo más preocupante es que no haya claridad por parte del PP. Yo admiro lo que está ocurriendo en otras democracias europeas donde tanto derecha como izquierda han sido un cortafuegos conjunto.

–La izquierda se presenta muy dividida, ¿beneficia o perjudica esto a su partido y a las aspiraciones de gobierno progresista?

–No le obvio que el hecho de que haya una mayor oferta haga que haya algún voto que se pierda. Pero de alguna forma considero que hay una unidad de una defensa de lo que tenemos que blindar, que son nuestros servicios públicos, y que hay opciones para que no haya excusas por parte de la izquierda a votar. En ese escenario, lo que tenemos que tener como reto todos los partidos de izquierda que nos presentamos a las elecciones es ser capaces de movilizar a todo nuestro electorado.

–¿Qué ha empeorado, según usted, en Andalucía en estos últimos tres años y medio de gobierno del PP?

–Lo fundamental y lo más cercano son los servicios públicos, con el deterioro absoluto que ha sufrido la sanidad, la propia educación eliminando líneas y echando a docentes fuera. Si no fuera preocupante, casi sería un chiste pero podríamos editar los cuentos de Moreno Bonilla. El PP en la provincia de Cádiz, con un programa que casualmente han borrado de la página web, muy transparente, no ha cumplido ni una sola de las medidas. El eslogan de 'Juanma lo haría' tiene claramente la respuesta de que Juanma no lo ha hecho. Y no sé si es porque no han querido o por falta de capacidad, y no sé qué es más grave. Desde luego, capacidad no ha tenido ninguna porque no ha sido capaz de gastarse los recursos que tiene. No han querido gastarse el dinero extra de fuera y no han puesto ni un céntimo de sus propios recursos. ¿Cómo es posible que haya 1.500 millones de euros en un cajón? ¿Cómo es posible que se haya devuelto el 60% de los fondos Feder?

–Cuente la prioridad principal del PSOE para Cádiz.

–En lo que hemos centrado nuestro esfuerzo, en clave general, es el blindaje de los servicios públicos, con un plan de choque inmediato fundamentalmente para la sanidad. Pero, como usted podrá entender, lo que más nos preocupa en la provincia es el empleo y para eso hay que abordar de forma urgente la apuesta por nuestros sectores productivos, que no hay que cambiarlos, lo que hay que hacer es fortalecerlos y hacer que nuestras empresas, que la mayoría son muy pequeñas, ganen capacidad y puedan generar más empleo. Y los jóvenes. Creo que prácticamente no se ha hablado de los jóvenes en esta campaña y nosotros hemos hecho una apuesta muy solvente, muy creíble, cuantificada y con un plan de actuación para que puedan quedarse a desarrollar su proyecto de vida en la provincia. Primero, con un plan de 250 millones de euros al año para que tengan su primera oportunidad y que lo hagan aquí en la provincia o para facilitarles el acceso a la vivienda, con un programa de construcción desde el punto de vista sostenible. Nos hemos comprometido firmemente a que esto sea así.

–¿Y qué le diría a quién le diga que por qué no se hicieron determinadas cosas durante los años de Gobierno socialista en la Junta?

–Es que hemos hecho muchas cosas. Es que en 37 años de gobierno hay muchas más luces que sombras, es muy demagogo decir eso. Es que si hoy hay una red de hospitales públicos en nuestra tierra es porque ha habido gobiernos del PSOE, si hay centros de salud como los que hay es porque los ha hecho el PSOE. Mire, yo continuamente tengo un espejo retrovisor y es la vida que vivieron mis abuelos y mis padres, y desde luego ni la provincia ni Andalucía se parecen en nada. Por tanto, los grandes avances que ha conseguido esta tierra han venido por parte del gobierno socialista. Y a aquellos que lo utilizan como un insulto les diré que yo me siento orgullosa de los 37 años de gobierno socialista y les pediría que no insultaran a los andaluces y a los gaditanos, porque si los ha habido es porque nos han votado. Porque ni siquiera en las últimas elecciones votó a la derecha. Moreno Bonilla consiguió el peor resultado de la historia del PP.