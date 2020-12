"Fascinante" desde el punto de vista científico; "preocupante" desde el punto de vista social, el puñetazo ecológico que supuso hace cinco años la aparición de la Rugulopteryx okamurae en las playas de Ceuta, con su exponencial expansión por la Bahía de Algeciras, es objeto de una investigación por parte de la Universidad de Sevilla, con la colaboración de la Fundación Cepsa, cuyos últimos resultados se han dado a conocer este viernes 18 de diciembre. Resultados, de alguna manera, "esperanzadores", tilda el director de la investigación, José Carlos García, puesto que el crecimiento de esta especie invasora "tiende a estabilizarse".

"Estudiando la serie de nuestra estación centinela para la detección temprana de especies invasoras y desaparición de especies, detectamos entre 2016, año de su aparición, y 2017 un crecimiento exponencial. A partir de ahí no sabíamos nada más pero con este estudio -el del grupo de investigación que dirige y que arrancó hace dos años- hemos comprobado cómo entre 2018 y 2020 el crecimiento tiende a la estabilización. Lo que ocurre es que creció del tal manera que no sabemos si es que no tiene más espacio, si ha llegado a su techo", informa el investigador que precisa que "habrá que esperar para certificar este comportamiento" de un especie declarada invasora apenas hace unas semanas cuando ya llevaba cinco años cómodamente instalada en nuestras aguas.

Durante el acto de presentación de esta investigación -donde han participado además de García, también director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, el vicerrector de Transferencia de la Universidad de Sevilla, José Guadix, y Cristina Ortiz, en representación de la Fundación Cepsa- el experto también ha profundizado en la naturaleza de este estudio en el que se pretende conocer "las fortalezas" y "debilidades" de la conocida como alga asiática, que ha protagonizado una bioinvasión "única en el mundo".

Así, García recuerda que en su ecosistema de origen, el mar de Japón y Corea, este alga "no era invasora" por lo que los expertos están intentando descubrir en esta investigación "qué es lo que ha pasado para que hayamos asistido a esta explosión numérica en nuestro ecosistema", qué "micronutrientes" de la columna de agua está aprovechando que no lo hacen las nativas. ¿Cambio climático? ¿Temperatura del agua? "Ayuda muchísimo, sí pero no explica este golpe de autoridad tan tremendo". Recordemos, fueron 5.000 toneladas de alga asiática las que tuvieron que desalojar las máquinas de limpieza en las exiguas playas de Ceuta en 2016.

Verdaderas incógnitas que están aun por despejar. Muchas de ellas, como reconoce el científico, ya se han descubierto pero habrá que ser paciente con los tiempos de la ciencia -se hacen muchas comprobaciones y también se necesita publicar los resultados en una revista científica de primer nivel antes de que lleguen a la prensa generalista-. Con todo, Gómez adelantó algunos de los mecanismos ecológicos de competencia por el espacio que utiliza este auténtico general romano (veni, vidi, vici) que es el alga asiática.

"Sí puedo adelantaros que es muy completita, es capaz de hacer de todo, utiliza mecanismos tanto activos como pasivos. Es decir, este alga puede ir a por ti, en el sentido de que se puede fijar en otras especies, vivir encima de ellas y ser mortal de necesidad. Un alga depende de la luz, y si te colocas encima se la quitas y muere, con lo que ella se queda con su espacio. Pero también es capaz de comportarse como un cazador al aguardo: se queda esperando al lado de otra y cuando muere, rápidamente, ocupa su lugar", detalla el director del estudio.

También ha explicado el profesor que en el último año su equipo ha realizado una cartografía donde se estima la cobertura de este alga (¿dónde está esta especie?) con la idea de "en tiempo" desarrollar "un mapa de riesgo" de las zonas que pueden estar más afectadas y en qué periodos. "Sabemos que esta especie, que está en el fondo marino, no se suelta sola sino que se suelta por temporales de mar de fondo o con mareas de alto coeficiente. Así, si profundizamos en la cartografía que hemos realizado pues podremos adelantar a qué lugares va a afectar y cuándo", anhela.

Medidas dirigidas sino a la erradicación sí "a mitigar" las consecuencias de la Rugulopteryx okamurae que no sólo son ecológicas, también económicas puesto que afecta directamente al sector pesquero (a la pesca del atún, por ejemplo) y al sector turístico.

Por ello, además de la investigación de la Universidad de Sevilla con Cepsa, el proyecto tiene otras ramificaciones en colaboración con otros departamentos y universidades, como la investigación con la Universidad de Málaga de esos micronutrientes que podrían explicar su crecimiento y por qué no lo utilizan otras especies de algas o, ya en el terreno de la economía circular, la colaboración con la Universidad de Extremadura para la utilización de esta alga como material de compostaje (fertilizante para el campo) o para la obtención de biogas, en un proyecto con la Universidad de Córdoba.