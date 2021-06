La delegada provincial de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, anunció que la inversión en el programa de prevención y extinción de incendios forestales ha aumentado en 320.000 euros respecto a 2020. La responsable hacía pública la dotación, que llegará a los 17.000 millones de euros, en compañía del delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, y el director del Comité de Operaciones del Infoca, José Antonio González, al término de la reunión del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca. Del montante total, ocho millones están dedicados a las labores de prevención y cerca de nueve, a la extinción de focos.

Mestre insistió en la voluntad de la administración autonómica para desarrollar un plan de prevención de incendios "más moderno, con mejores recursos materiales y humanos". Para ello, detalló, cuentan con 422 funcionarios y personal laboral, 135 de los cuales son bomberos especialistas.

"Dentro del plan de modenización que se está acometiendo en el Infoca desde 2019 -prosiguió la delegada-, se encuentra la mejora de recursos materiales. Así, en los últimos dos años, la provincia ha recibido cuatro nuevos camiones, otros dos vehículos autobomba que se han incorporado durante el último ejercicio y aún quedan por recibir seis nuevos camiones hasta 2022".

Una acción que, subrayó Mestre, no es un aumento de la flota sino una "sustitución", ya que no se "compraban nuevos materiales desde el año 2006, con lo que se trabajaba con maquinaria que no se adecuaba a las necesidades". La responsable provincial recordó también que el dispositivo antiincendios cuenta con tres medios aéreos en la provincia (uno de ellos, destinado al transporte de personas, con espacio para hasta 18 tripulantes y una mayor capacidad de descarga). Dos de los helicópteros han sido contratados por la Junta en Alcalá de los Gazules y en Algodonales, mientras que el helicóptero pesado, de propiedad estatal, tiene base en La Almoraima.

Esta "apuesta inversora para la protección del medio ambiente" se realiza, insistió Ana Mestre, con "tecnología avanzada, siguiendo la línea marcada por la Revolución Verde y las políticas de prevención y lucha contra el cambio climático". Una circunstancia que, indicó, afecta de manera especial a la Península Ibérica. Por ello, también, se lleva a cabo un programa de cooperación transfronteriza con Portugal - al que se destinan seis millones de euros - , con el "objetivo de compartir y modernizar recursos".

Por otro lado, Mestre hizo referencia a la sensibilización de las zonas rurales, un aspecto que considera "crucial, tanto en la prevención de incendios como en la puesta en marcha de las actuaciones necesarias". Para ello, se pone en marcha la campaña 'Tu responsabilidad, Tu seguridad. Nuestro futuro', dotada con 400.000 euros.

Para el Infoca, la temporada alta de incendios comenzó hace unos días, el 1 de junio, y finaliza con el mes de septiembre. Mayo y los primeros días de octubre entran en la clasificación de riesgo medio, mientras que el resto del año se realizan principalmente labores de prevención y mantenimiento. La provincia gaditana cuenta con la peculiaridad del viento, "de especial incidencia en la zona de San Roque cuando sopla Poniente, de Levante en el resto", aunque los índices de alerta en temporada alta, apunta el director del Comité de Operaciones, "cambian cada día". El año pasado, 423 hectareas de la provincia gaditana se vieron afectadas por episodios relacionados con focos.

