El alcalde inaugura la exposición ‘Oxígeno’ con motivo del X aniversario de ANAES

Con motivo del X aniversario de la puesta en marcha de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES) y dentro de las actividades de la Semana de la Salud, el alcalde de Chiclana, José María Román, inauguró la exposición Oxígeno, en la que también estuvieron presentes las delegadas municipales de Salud, Cultura y Participación Ciudadana, Pepa Vela, Susana Rivas y Mª Ángeles Martínez Rico respectivamente, así como los representantes de la asociación. Una muestra de pintura protagonizada por Mariana Chaves y Ana Chaves, que puede visitarse en la Sala Vasallo de la Casa de Cultura hasta el próximo 28 de abril, de lunes a viernes de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Hay que resaltar que, aunque casi todas las personas afectadas por silicosis son hombres, en este caso la muestra está organizada por mujeres que colaboran en las actividades de ANAES. “Hoy no deberíamos estar aquí, porque estas personas crearon una asociación para sentirse oídos y tratados. Sin embargo, ANAES cumple diez años y siguen sin ser atendidos en una justa reclamación de casi un centenar de trabajadores, que han tenido que seguir trabajando porque no sabían a qué se enfrentaban”, explicó el alcalde, quien incidió en que “hay una demanda que no ha sido atendida por la administración y que es muy importante, porque aunque aparentemente estén bien, las condiciones internas no les permiten desarrollar una vida laboral normal siendo aún muy jóvenes y lo que ahora mismo pueden conseguir como prestación económica por no poder trabajar es insuficiente para poder vivir”.

“Esta asociación se tenía que haber diluido, porque eso hubiese significado que ya habrían alcanzado su objetivo, pero desgraciadamente no ha sido así”, expresó José María Román, quien ha añadido que “diez años de ANAES son diez años de reivindicación”. “El problema sigue siendo que la silicosis aún no está considerada una enfermedad como tal, por lo que debemos seguir luchando para que algún día se pueda conseguir”, incidió el alcalde, quien destacó el “trabajo serio de la asociación, que siempre ha hablado con una reivindicación muy responsable”.

Por su parte, Ismael Aragón, presidente de ANAES, agradeció al Ayuntamiento de Chiclana su predisposición de cara a poder llevar a cabo esta muestra y, sobre todo, a las artistas que han hecho posible la muestra.

Asimismo, Mª Carmen Macías, coordinadora de ANAES, expresó que “hoy ponemos en marcha un proyecto muy bonito, en el que llevan trabajando un año y medio dos personas muy importantes para la asociación”. “Hoy conmemoramos el décimo aniversario de la asociación con esta muestra, a través de la cual Mariana y Ana Chaves han plasmado lo que ellas viven día a día”, explicó Mª Carmen Macías, quien indicó que “parte de los lienzos los donaremos a la planta de Neumología del Hospital Puerta del Mar, donde nuestros socios pasan sus revisiones y consultas”.

Hay que destacar que esta muestra se complementa con la instalación de un stand informativo el próximo 23 de abril en la Plaza de Las Bodegas, con el objetivo de informar a la ciudadanía de las consecuencias de esta enfermedad, que fundamentalmente sufren personas que han trabajado en la manipulación y corte de un material como el sílice (que se encuentra en los compactos de cuarzo de las encimeras). Asimismo, se impartirán charlas en los centros educativos de Chiclana sobre la enfermedad de la silicosis.