Las herencias y las renuncias, al alza en Cádiz por el covid y las deudas

Las herencias y, además, las renuncias a las mismas crecieron de forma significativa en 2021, en la recuperación de la actividad de las notarias gaditanas tras el covid. Son los datos que deja el balance del Consejo Notarial de Andalucía y que son "absolutamente extrapolables a Cádiz", apunta Manuel Coturruelo, secretario del colegio.

"La sensación es que hay muchas herencias, porque ha habido más fallecidos y porque nuestra pirámide poblacional tiene cada vez más mayores, y también de que hay más renuncias", lo que puede ser debido a numerosas razones aunque teniendo en cuenta "que la persona puede explicar por qué lo hace o no, no se tiene que dejar constancia en el documento la causa". Hay que tener en cuenta además, especifica el notario gaditano, que estos rechazos se computan por persona, "y si hay cuatro herederos y a lo mejor renuncian tres pues ya de un único legado se contabilizan tres rechazos".

Así, al aumento de la mortalidad en 2020 y 2021 en la provincia, con unos 1.800 fallecidos por covid, lo que ha incrementado el número total de aceptaciones de herencias - 46.268 en 2019, 42.165 en 2020 y 54.446 en 2021-, las renuncias han pasado de 8.575 a 11.036 a nivel andaluz y esto puede tener diversas causas. Una de las razones principales es el "desconocimiento de si existen deudas o conociendo que las hay, poder eximirse de esa responsabilidad que adquiere el heredero". "Se hereda lo bueno y lo malo y con el agravante que tú respondes hasta con tus bienes, con tu casa, tu moto, coche o lo que tengas", explica el notario Cotorruelo.

Sin embargo, este motivo no debería ser tan importante pues existe una posibilidad de responder solamente con los bienes que estén dentro de la misma y no con los que ya tenía el beneficiario. Se llama aceptación a beneficio de inventario "y aunque antes era un proceso que se tenía que hacer judicialmente ahora se puede hacer notarialmente". "Es algo que no conoce demasiada gente y que evitaría muchas renuncias por deudas", afirma Cotorruelo, que anima a los ciudadanos a consultar y asesorarse de todos los servicios en cualquier notaría o en la página web del colegio andaluz.

Pero para poner en contexto estas renuncias habría que mirar también otros motivo, y que este notario considera el segundo tras las deudas. "Y es que con esa renuncia tú quieras beneficiar a otras personas, como pueden ser tus hijos". Una persona mayor puede decidir rechazarlo porque recae en sus hijos el nuevo patrimonio y así organiza la sucesión y se ahorra realizar gestiones doblemente en un futuro. "O bien es bastante frecuente entre hermanos que si hay uno que es el que ha cuidado a su padre o su madre, los demás renuncien para que el que recibe el bien -por ejemplo la vivienda familiar- sea para él".

Manuel Cotorruelo aclara que el tema fiscal no suele ser razón de demasiadas renuncias de herencias y están limitada a las colaterales, como tíos o sobrinos, que es cuando afecta principalmente el impuesto de sucesiones. Cuando una persona fallece hay dos impuestos fundamentales que es el de sucesiones -"que casi no existe, porque tienes una excepción hasta un millón de euros o reducciones del 99% cuando es en línea recta" y luego también el de plusvalía, "que es un impuesto municipal y que es la carga fiscal principal de herencias de padres a hijos".

Más testamentos y actividad recuperada

El también tesorero del Consejo Notarial de Andalucía comenta que, igualmente, y en la misma línea, son más los gaditanos que acuden a realizar sus testamentos. Sin en 2019 -por poner un ejemplo sin covid- fueron 109.749, en 2021 pasaron a 124.407. "En tiempos de crisis, o peligro o dificultad las personas desean dejar las cosas bien atadas", comenta.

El testamento da la opción de organizar la sucesión de una persona, de proteger a los cónyuges con más del usufructo o proteger a tus hijos menores la patria potestad si pasa algo. Además, cuesta unos 40 euros, cuando una declaración de herederos -el paso que hay que hacer antes de una herencia si no hay testamento- suele rondar los 250.

La actividad notarial en Cádiz tras el covid se ha recuperado "mejor de lo que esperábamos" y la sensación es que 2021 "fue un año de bastante actividad" aunque "irregular", sin que por el momento esté afectando demasiado la incertidumbre por la guerra de Ucrania. Los notarios fueron declarados servicio esencial opr los distintos decretos del Gobierno en el covid, para determinadas actuaciones, pero la actividad bajó en los primeros meses más del 80%.

La compra-venta de viviendas, las herencias, testamentos, "también están subiendo los poderes", y como novedad, los expedientes matrimoniales, son los documentos por los que los gaditanos acudieron principalmente a los servicios de un notario en 2021.

De hecho, están celebrando muchas bodas con la novedad desde el año pasado que en la misma notaría también se puede hacer el expediente necesario anterior, que hasta entonces sólo se podía hacer en el Registro Civil y que se realiza con más agilidad, con un costa de 150 euros.