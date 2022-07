¿Habrá otro paro de transportistas este verano?

Ha habido días atrás una inquietud razonable en la hostelería, en el sector de la distribución, en el de la industria y en todo el tejido productivo ante la posibilidad de que se convocase un nuevo paro de transportistas autónomos como el que puso en jaque la economía del país durante veinte largos días del mes de marzo pasado. Los proveedores de bebidas estuvieron la semana pasada y anteriores instando a sus clientes a que hiciesen acopio de género “porque no sabemos lo que puede pasar”. Y factorías aeronáuticas como las de Airbus y Alestis se plantearon ya el sábado adelantar la entrega de ciertos pedidos, mientras que empresas auxiliares se hacían con más materia prima para seguir trabajando, en prevención de un nuevo parón, según ha podido saber este periódico.

Todo ese desasosiego se produjo al final de la semana pasada por dos razones: primero, porque la reunión que mantuvieron varios portavoces de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte con representantes del Ministerio de Transportes el 16 de junio, en la que reivindicaron el cumplimiento de sus peticiones, terminó sin resultados. Y segundo, porque el encuentro del viernes 24 de junio, en el que los negociadores del Gobierno se comprometieron a presentar antes del 31 de julio un proyecto de ley que prohíba trabajar a pérdidas desembocó en asambleas provinciales el domingo 26 de junio para votar si volvían al paro o no. La mayoría de los transportistas se manifestó partidario de no reactivar la protesta, pero tan solo por unos puntos: Un 45% frente a un 41%. El 14% restante se abstuvo y optó “por lo que diga la mayoría”. Ante esta situación, el Gobierno ya había hecho un llamamiento público previo “a la responsabilidad y a la calma”.

Sólo unas horas antes del día de la votación los dirigentes de la plataforma recibieron una llamada del portavoz de Transporte en el Congreso de los Diputados del propio ejecutivo convocándoles a una reunión urgente para “entregarnos el borrador de la ley que prohíba la contratación a pérdidas en el transporte y que entremos a ser parte implicada de su desarrollo […] comprometiéndose a que el próximo 31 de julio debe estar elaborado el texto final”, según difundió a través de un comunicado la propia Plataforma.

“Por un resultado muy ajustado, los transportistas deciden no reactivar en estos momentos el paro y entrar en la negociación del desarrollo de la ley participando plataforma en la misma como parte fundamental y representante del Sector de base”, informaban desde el colectivo.

“Esto no debe entenderse bajo ningún concepto como un paso atrás, todo lo contrario, demuestra la relevancia que Plataforma se ha ganado en estos últimos meses, y por supuesto el paro sigue suspendido y con la posibilidad constante de ser reactivado en cualquier momento si la negociación no es favorable o la situación lo precisa”, aclaraban.

“Independientemente, Plataforma aprovechará está vía de negociación para exigir al ejecutivo su intervención directa en todas las circunstancias de abuso con los operadores de transporte y con todas las entidades que dañen o perjudiquen a los trabajadores de la carretera”, afirmaron los transportistas.

“También y mientras transcurren las negociaciones, nos vamos a presenciar ante aquellos clientes de los transportistas sean operadores o fábricas para que directamente cambien su política de precios, plazos de pago y trato a los transportistas y conductores que contraten”, avanzaron desde la plataforma.

“Por mayoría se ha decidido que vamos a esperar porque se supone que vamos a estar en la mesa de negociaciones y que para el 31 de julio, que es la fecha que dio la ministra al Comité Nacional de Transportes, al que no pertenecemos, tendremos ya un texto definitivo de la ley. Si al final resulta que no es o no entramos en la negociación, vovleremos a parar”, resume a este periódico Fausto Jiménez, uno de los portavoces de la Plataforma en la provincia de Cádiz.

“Tendrán que aprobarse nuestras principales reivindicaciones”, dice Jiménez, que cita como fundamental la de frenar y prohibir la contratación de portes a pérdidas. “Si ellos mismos, el Ministerio, tienen el Observatorio de Costes, que es la herramienta que dice lo que le cuesta a cada tipo de vehículo circular un kilómetro, que lo acaten y exijan su cumplimiento”, explica.

“Lo de la ayuda de 20 céntimos al litro de gasoil, que ya ha subido 60 o 70 más, sólo ha sido un paripé del Gobierno”, dice el transportista. “El otro día pregunté por el precio de un neumático. El año pasado salía por 320 euros y ahora está en 500: esto es una locura... Los seguros, los recambios, todo a subido también... y si no cobramos al menos lo que cuesta el kilómetro, pues ya me dirás... ", argumenta. "Que el no al paro no salió por mayoría absoluta, que fue por poco margen”, recuerda y recalca.

“Lo fundamental es que la ley impida que te quieran dar solo un euro por kilómetro cuando el observatorio dice que el coste está en 1,30. Y que no venga uno por detrás diciendo que sí lo que lo hace por un euro. Eso es lo que hacen las grandes empresas, que negocian directamente con las cargadoras”, concluye Jiménez.