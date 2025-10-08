El grupo de combate 'Dédalo' de la Armada, rumbo a España tras su despliegue en EEUU

Los buques del Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo 25-3’ se hacen este miércoles a la mar, con rumbo a España y a la Base de Rota, tras su despliegue en Estados Unidos, donde han participado en un jercicio multinacional liderado por la Us Navy.

En la Base Naval de Norfolk, en el estado de Virginia, en EEUU, y a bordo del portaaeronaves de la U.S. Navy ´Harry S. Truman´, se ha celebrado una ceremonica donde se ha puesto punto final a la participación de los 25 países invitados en esta actividad extraordinaria de adiestramiento. El almirante de la Flota (ALFLOT), José Enrique Delgado Roig, ha sido el encargado de representar a la unidad naval española en el acto de clausura,

Además, el almirante Delgado Roig se reunió a bordo del buque de asalto anfibio Galicia con los mandos de la agrupación, así como con el Deputy Commander del Joint Force Command Norfolk, el almirante James Morley. Allí se celebró una recepción oficial, a la que asistieron representantes de los diferentes países participantes en UNITAS 25, de los organismos OTAN con base en Norfolk y de la comunidad española residente en la zona. También en el Hospital Naval de Portsmouth, los marinos españoles rindieron homenaje a los tres marineros de la Escuadra de Cuba, que yacen sepultados allí desde 1998.

"Este evento ha permitido al Grupo de Combate Expedicionario estrechar los lazos de amistad con socios y aliados, y devolver a los españoles parte del cariño y apoyo recibido estos días", han apuntado desde el Estado Mayor de la Defensa.

La Armada regresará a EEUU en 2026. El grupo 'Dédalo', esta vez liderado por el buque Juan Carlos I, y también el buque escuela Juan Sebastián de Elcano participarán en actos para celebrar junto a la US Navy el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

'Dédalo 25-3´ rumbo a España

Con este despliegue del Grupo Dédlo "se refuerza el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el panorama internacional, al tiempo que se demuestra el compromiso y la contribución activa a la disuasión y defensa de la OTAN y, por ende, de España", han apuntado desde el Estado Mayor de la Defensa.

En el ejercicio multinacional UNITAS 25, liderado por Estados Unidos, "las diferentes unidades han hecho gala de la interoperabilidad necesaria para defender los intereses comunes en y desde la mar"

El Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo 25-3’ está compuesto por el buque de asalto anfibio LPD Galicia (L-51) y las fragatas Almirante Juan de Borbón (F-102) y Canarias (F-86), ha puesto a rumbo a España, donde tiene previsto arribar la última semana de este mes de octubre.

El LPD Galicia, cuenta con un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, y con dos helicópteros de transporte de tropas SH60F. Por su parte, la fragata `Canarias´ (F-86) dispone de un helicóptero SH60B para guerra antisubmarina y de superficie.

Por otro lado, y para incrementar la seguridad marítima y reforzar la capacidad de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO), se han integrado dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de Protección de la Armada: el EOS del Tercio del Sur, embarcado en la F-86; y el EOS de la Unidad de Seguridad de Canarias, embarcado en el L-51.