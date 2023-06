"Un grito desesperado" para salvar la justicia

Abogados, procuradores y graduados sociales han lanzado este miércoles "un llanto y un grito desesperado" para pedir a todas las administraciones que consideren la justicia como "una cuestión de Estado" ante la situación de parálisis que lleva sufriendo desde principios de año con la sucesión de huelgas de los diferentes operadores y funcionarios y el conato de protestas de jueces y fiscales.

Convocados por el Consejo General de la Abogacía Española en todas las sedes judiciales del país, los juzgados de San José en Cádiz capital han acogido en la mañana de este miércoles la protestas de los abogados gaditanos, a los que se han unido procuradores y graduados sociales, al igual que han hecho el resto de compañeros en la provincia. El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz, José Adolfo Baturone, ha leído un manifiesto que, bajo el lema "La justicia, una cuestión de estado", ha servido para reivindicar tanto a las diferentes administraciones públicas como a los partidos políticos que, ante una situación que ha calificado como "insostenible", la justicia se convierta en "una prioridad para que la próxima legislatura sea por fin la legislatura de la justicia". Todo esto "antes de que sea demasiado tarde" y no se pueda levantar un sistema judicial que está "al borde del caos y del colapso".

En declaraciones a los medios de comunicación, Baturone ha explicado sobre el estado de la justicia en Cádiz que para su recuperación "necesitamos entre uno y dos años" debido a que "ya tenemos juicios señalados para 2026 en el juzgado de lo Social, y en Primera Instancia e Instrucción para finales de 2024 y principios del 2025". Por ello, ha recalcado que un ciudadano que tenga una causa pendiente "tiene que esperar tres años para que su juicio se pueda ver".

Ante esto, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz ha afirmado que en la provincia de Cádiz es necesario "duplicar los recursos" para la vuelta a la normalidad. Incluso, ha apuntado que el colectivo al que representa "está dispuesto a celebrar juicios por la tarde si hace falta" para desatascar la parálisis que vive desde principios de año el sistema judicial.

Asimismo, Baturone también ha hecho hincapié en "la ruina" que está provocando esta situación a los despachos de abogados debido a que "si no celebramos juicios no contamos con sentencias y no facturamos, pero nosotros sí mantenemos a nuestro personal", por lo que ya hay "grandes despachos que están haciendo EREs y ERTEs". Una "situación límite" en un sector que da empleo a unas 3.000 personas en la provincia de Cádiz.

Actualmente, con la huelga de los funcionarios judiciales en marcha, ha precisado sobre las causas penales que, a pesar de que tienen preferencia por afectar a presos, "no se están gestionando las citaciones a todos los testigos y las partes, por lo que cuando llega el día del juicio se suspende porque no se ha citado a las partes", lo que está provocando también un retraso en su resolución. Esto también va a provocar que "se van a producir muchos vencimientos" de los periodos de instrucción, además de que se están dando "dilaciones indebidas", lo cual es "el principal motivo de negociación que tenemos los abogados". "Nos las están regalando", ha aseverado Baturone.

Ante los diversos problemas que se están produciendo, Baturone ha reconocido que "los funcionarios son el motor de la Administración de justicia", por lo que ha pedido a las instituciones que "negocien" para buscar una salida y recuperar una normalidad que ha vaticinado que "como muy pronto no se va a reactivar hasta septiembre" debido a que en unos días comienza el periodo vacacional.

Por todo esto, Baturone ha insistido en que la justicia "está al borde del precipicio", por lo que "esto no se va a poder levantar" si no se encuentra una solución inmediata. Por ello, ha finalizado pidiendo a los partidos políticos que "se comprometan a que van a salvar la justicia. Ya está medio muerta. La tenemos en la UVI pendiente de un hilito. Si no hacemos las cosas bien, no vamos a poder levantarla nunca".