El Gobierno municipal PSOE-Ciudadanos (Cs) ha respondido a IU que ejecutará la inversión anunciada para la homologación de las pistas de atletismo de El Picacho, al tiempo que ha lamentado una vez más “la instrumentalización que este partido está realizando de los clubes deportivos y especialmente de los usuarios más pequeños de las instalaciones deportivas, situándolos en el centro de sus incoherentes intervenciones en materia deportiva”.

Según ha criticado, “IU pide inversiones cuando no ha aprobado los presupuestos municipales, donde precisamente viene recogida la apuesta por el deporte base”. El equipo de Gobierno ha aludido a la visita de la coalición izquierdista a El Picacho, censurando que no fuera para “pedir perdón” al Club Atletismo Barrameda, “como debería haber hecho por no haber aprobado los presupuestos municipales, que recogen la homologación de las pistas”.

El Gobierno local destaca que las cuentas municipales recogen, por ejemplo, “el incremento de las ayudas al deporte base de los clubes, pasando de 135.000 euros a más de 200.000”, mientras que “grupos políticos como IU buscan puesta en escena y polémica, en lugar vez de apostar por el deporte votando los presupuestos”.